【日 2-1 ソ】
試合終了
7番 川瀬 晃 セカンドゴロ 3アウト
6番 井上 朋也 セカンドゴロ 2アウト
5番 山川 穂高 センターフライ 1アウト
守備交代：センター 淺間 大基 に代わって 8番 五十幡 亮汰
投手交代：ピッチャー 上原 健太 に代わって 10番 田中 正義
7番 山縣 秀 ライトフライ 3アウト
6番 矢澤 宏太 センターフライ 2アウト
5番 細川 凌平 ライトフライ 1アウト
守備交代：キャッチャー 谷川原 健太 に代わって 8番 藤田 悠太郎
守備交代：レフト 代走 緒方 理貢 に代わって 1番 緒方 理貢
4番 庄子 雄大 空振り三振 3アウト
3番 柳町 達 フォアボール ランナー：1、2、3塁
2番 牧原 大成 空振り三振 2アウト
代走：2塁ランナー 柳田 悠岐 に代わって 1番 緒方 理貢
1番 柳田 悠岐 ファーストゴロ 1アウト ランナー：2、3塁
9番 野村 勇 センターヒット ランナー：1、3塁
8番 谷川原 健太 センターツーベースヒット ランナー：2塁
投手交代：ピッチャー 畔柳 亨丞 に代わって 10番 上原 健太
4番 進藤 勇也 ショートライナー 3アウト
3番 郡司 裕也 サードファウルフライ 2アウト
2番 今川 優馬 見逃し三振 1アウト
1番 清宮 幸太郎 フォアボール ランナー：1塁
投手交代：ピッチャー Ｄ・ヘルナンデス に代わって 10番 津森 宥紀
7番 川瀬 晃 セカンドゴロ 3アウト
6番 井上 朋也 空振り三振 2アウト
5番 山川 穂高 サードゴロ 1アウト
投手交代：ピッチャー 生田目 翼 に代わって 10番 畔柳 亨丞
9番 石井 一成 見逃し三振 3アウト
8番 淺間 大基 ショートライナー 2アウト
1塁ランナー山縣 秀 盗塁成功 ランナー：2塁
投手交代：ピッチャー 上茶谷 大河 に代わって 10番 Ｄ・ヘルナンデス
7番 山縣 秀 センターヒット ランナー：1塁
6番 矢澤 宏太 ショートゴロ 1アウト
守備交代：サード 井上 朋也 に代わって 9番 野村 勇
守備交代：ファースト 中村 晃 に代わって 6番 井上 朋也
守備交代：ショート 野村 勇 に代わって 4番 庄子 雄大
4番 中村 晃 セカンドフライ 3アウト
3番 柳町 達 ショートゴロ 2アウト ランナー：2塁
2番 牧原 大成 ライトツーベースヒット ランナー：2塁
1番 柳田 悠岐 セカンドゴロ 1アウト
投手交代：ピッチャー 山﨑 福也 に代わって 10番 生田目 翼
5番 細川 凌平 セカンドゴロ 3アウト
4番 進藤 勇也 ショートフライ 2アウト
3番 郡司 裕也 センターフライ 1アウト
投手交代：ピッチャー 岩井 俊介 に代わって 10番 上茶谷 大河
9番 野村 勇 空振り三振 3アウト
8番 谷川原 健太 ピッチャーゴロ 2アウト
7番 川瀬 晃 見逃し三振 1アウト
2番 今川 優馬 空振り三振 3アウト
1番 清宮 幸太郎 フォアボール ランナー：1、2塁
9番 石井 一成 ライトツーベースヒット ランナー：2塁
8番 淺間 大基 レフトフライ 2アウト
7番 山縣 秀 空振り三振 1アウト
投手交代：ピッチャー 大江 竜聖 に代わって 10番 岩井 俊介
6番 井上 朋也 センターフライ 3アウト
日2-1ソ
5番 山川 穂高 センターホームラン ソフトバンク得点！ 日 2-1 ソ
4番 中村 晃 サードゴロ 2アウト
3番 柳町 達 センターフライ 1アウト
守備交代：レフト 水谷 瞬 に代わって 5番 細川 凌平
投手交代：ピッチャー 福島 蓮 に代わって 10番 山﨑 福也
6番 矢澤 宏太 センターフライ 3アウト
5番 水谷 瞬 セカンドゴロ 2アウト
4番 進藤 勇也 セカンドフライ 1アウト
日2-0ソ
3番 郡司 裕也 右中間ホームラン 日本ハム得点！ 日 2-0 ソ
2番 今川 優馬 サードヒット ランナー：1塁
2番 牧原 大成 セカンドゴロ 3アウト
1番 柳田 悠岐 空振り三振 2アウト
9番 野村 勇 サードゴロ 1アウト
1番 清宮 幸太郎 ライトフライ 3アウト
1塁ランナー石井 一成 盗塁成功 ランナー：2塁
9番 石井 一成 フォアボール ランナー：1塁
8番 淺間 大基 ライトフライ 2アウト
7番 山縣 秀 ピッチャーゴロ 1アウト
投手交代：ピッチャー 伊藤 優輔 に代わって 10番 大江 竜聖
8番 谷川原 健太 ショートゴロ 3アウト
7番 川瀬 晃 空振り三振 2アウト
6番 井上 朋也 サードゴロ 1アウト
6番 矢澤 宏太 空振り三振 3アウト
5番 水谷 瞬 ファーストファウルフライ 2アウト
4番 進藤 勇也 セカンドゴロ 1アウト
5番 山川 穂高 センターフライ 3アウト
4番 中村 晃 フォアボール ランナー：1、2塁
3番 柳町 達 空振り三振 2アウト
2番 牧原 大成 センターヒット ランナー：1塁
1番 柳田 悠岐 ショートフライ 1アウト
3番 郡司 裕也 ピッチャーダブルプレイ 3アウト
2番 今川 優馬 見逃し三振 1アウト
1番 清宮 幸太郎 センターヒット ランナー：1塁