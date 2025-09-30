女優の森川葵が主演するフジテレビ系ドラマ『スティンガース 警視庁おとり捜査検証室』(毎週火曜21:00～)がこのほど、オールアップを迎えた。最終話は、きょう30日に放送される。

まずは、日も暮れる中、森川が最後のシーンを撮り終え、とあるロケ先でクランクアップ。スタッフから「二階堂民子役・森川葵さんオールアップです!」の声が上がり大きな拍手が巻き起こった。藤井流星から花束を受け取った森川は「暑い中の撮影でもちろん大変なこともありましたが、みんなが明るく盛り上げてくださったので毎日とても楽しかったです」とあいさつ。「セリフを覚えるのは大変でしたが、それもいい思い出で、みんなにとって楽しい撮影であれば良かったかなと思います」と座長として挑んだ撮影を笑顔で振り返った。

とある廃工場でクランクアップとなったのは、何事にもまっすぐな熱血派の乾を演じた藤井流星。アクションもまじえたシーンで撮影を終えた藤井は「マジで楽しかったです! 走ったり、叫んだり、歌ったり、最後声がかれて…全力で取り組みました」と役どころさながら熱く役と向き合った様子。「猛暑の中、明るく楽しい現場をつくっていただき、ありがとうございました!」と感謝の言葉を述べた。

ゲームの天才で頭脳派の水上を演じた本郷奏多も、藤井と同じ廃工場でクランクアップとなった。最終回の緊迫感あふれるシーンを撮り終えた本郷は「みんながとても仲良しな現場で、撮影に来るのが楽しい毎日でした。お世話になりました! ありがとうございました!」と明るくあいさつし、監督から渡された花束を抱えながら笑顔を見せた。

本郷と同じ廃工場の同シーンでクランクアップとなったのは、元機動隊で“鉄の関口”の異名を持つ関口役の杉本哲太。「初日が機動隊の姿ではじまり、ラストも機動隊で“鉄の関口”らしい終わり方ができて良かったなと思います」とクランクインと同じ姿であることに触れ、「お先に上がらせていただきますが、皆様あと少し頑張ってください!」と、撮影が残るチームにエールを送った。

続いてのクランクアップは、元交通部で工作が得意な森園役・志田彩良。これまでいろんな変装を見せてきたが、最後はまさかの(?)アイドルさながらのコスプレ。「信号機姿でクランクインして、まさかコスプレで終わるとは思っていなかったですが(笑)、こんなに楽しいドラマに参加できてすごく幸せでした」と笑顔でコメント。この役は挑戦でもあったと話す志田に、あたたかい拍手が贈られた。

元総務部で人気コスプレイヤーの顔を持つ小山内を演じた井内悠陽は、志田と同じある幼稚園でのシーンでクランクアップ。「女装ではじまって女装で終わると思っていなかったので、本当に警官の役だっけ？と不思議な気持ちです(笑)」と井内が話すと現場が和やかな雰囲気に。「素敵な俳優の先輩方とスタッフの皆さんに囲まれて楽しい4か月間でした。またご一緒できるように頑張ります!」と再会を約束した。

そして、実は最初にクランクアップを迎えたのは、スティンガース創始者である西条役の玉山鉄二。ある作戦についてスティンガースと話し合う現場でオールアップし、「説明セリフが本当に大変だったのですが、チームがだんだんと仲良くなっていく様子を見ながら、いい現場に参加できて良かったなと思いました」とあいさつ。「フジテレビのドラマに出るのは本当に久しぶりで…お返しできたかな? なんて想いを噛みしめたいなと思います」と多くの作品に出演する玉山ならではの特別な想いを吐露した。

コメント全文は、以下の通り。

■森川葵

「楽しかったです! 暑い中で大変な時もありましたが、現場で皆さんが明るく盛り上げてくださっていたので、毎日が楽しかったです。セリフを覚えるのは本当に大変でしたが、それもいい思い出です。皆さんにとっても楽しい思い出になっていたら嬉しいなと思います。本当にありがとうございました!」

■藤井流星

「めちゃくちゃマジで楽しかったです。走ったり、叫んだり、歌ったり…最後は声がガラガラになっていますし、本当に全力で取り組めて。それも現場にいてくださるスタッフさんのお陰ですし、スティンガースのメンバーにも助けられました。本当に(この役を)できて良かったなと思っています。このドラマをきっかけに短髪にしたのですが、けっこう好評なので、このまま続けていこうかなと思っている次第です(笑)。この猛暑の中、明るい現場を皆さんでつくっていただき、ありがとうございました!」

■本郷奏多

「みんなとても仲良くて、現場に来るのが楽しい毎日でした。初めての警察官役だったので、普段犯人役ばかりやっている僕にとっては嬉しい経験ができました。本当にお世話になりました。ありがとうございました!」

■志田彩良

「信号機の姿でクランクインして、まさか最後もコスプレで終わることになると思いませんでした(笑)。こんなに楽しいドラマに参加することができてすごく幸せです。これまで陰のある役が多くて、素の自分に近い役を演じるのは初めてで、私にとっては挑戦的な役でした。葵ちゃんが引っ張ってくれる大好きなスティンガースのみんなとあたたかいスタッフの皆さんのお陰で、本当に毎日の撮影が楽しかったです。またどこかでご一緒できるように頑張りたいなと思います。ありがとうございました!」

■井内悠陽

「4か月間ありがとうございました! 出演が決まった時には、女装でクランクインをして女装でクランクアップするなんて想像していなかったので、すごく不思議な気持ちで今日を迎えました(笑)。素敵な俳優の先輩方と、素敵なスタッフの皆さんに囲まれながら、たくさんのことを学ばせていただき、すごく幸せな４か月間でした。またお仕事ご一緒させていただけるように成長をしていきますので、これからもよろしくお願いします！ありがとうございました!」

■杉本哲太

「初日が機動隊の格好ではじまり、ラストも機動隊で、“鉄の関口”らしい終わり方ができてよかったなと思っています。皆さん本当にありがとうございました!」

■玉山鉄二

「説明セリフが本当に大変でしたが、僕より葵ちゃんが(セリフ多く)すごく頑張っていて。葵ちゃんが引っ張ってチームがだんだん仲良くなっていく姿を見ながら、いい現場に参加できて良かったなと思いました。フジテレビの作品は本当に久しぶりで、お返しできたかな? なんて思いながら、今日はその想いを噛みしめたいなと思います。本当にありがとうございました」

