女優の高石あかり(高ははしごだか)が主演を務める連続テレビ小説『ばけばけ』(NHK総合 毎週月～土曜8:00～ほか ※土曜は1週間の振り返り)が29日にスタート。朝ドラ初出演となる阿佐ヶ谷姉妹が声を演じる蛇と蛙も初お披露目となり、初回を盛り上げた。今後も蛇と蛙は神出鬼没に登場するという。その役割や阿佐ヶ谷姉妹の起用理由などについて、制作統括の橋爪國臣チーフ・プロデューサーとチーフ演出の村橋直樹氏に聞いた。

阿佐ヶ谷姉妹が声を演じる蛇と蛙

113作目の朝ドラとなる『ばけばけ』は、松江の没落士族の娘・小泉セツとラフカディオ・ハーン(小泉八雲)をモデルに、怪談を愛する夫婦の何気ない日常を描く物語。小泉セツがモデルのヒロイン・松野トキを高石あかり、小泉八雲がモデルの夫レフカダ・ヘブンをトミー・バストウが演じ、脚本はふじきみつ彦氏が手掛ける。

小泉八雲＆セツ夫妻にとって身近だった蛇と蛙がトキ＆ヘブン夫婦を見守る

初回の冒頭で、結婚して約10年経ったトキとヘブン夫婦が登場。トキがヘブンに怪談を聞かせるシーンで、その途中、2人の様子を庭から見守る蛇と蛙が登場した。2匹は「蛇です、蛙です、2匹合わせて蛇と蛙です」と漫才コンビのように自己紹介。「おトキさんがヘブンさんに語る怪談を聞いて夜な夜な震え上がっているのよね」「こう見えて私たち、怖がりなのよ」「ね～!」と語り合い、さらに、ヘブンがトキのおでこにキスする場面では、「あらら、ちょっと朝よ! 夜だけど朝なのよ! あ、あ、あーーー!」「もう、仲良しなんだからー!」とツッコミを入れた。

通常の朝ドラでは、語り(ナレーション)が物語を解説していくが、今回は語りではなく、蛇と蛙というキャラクターが登場人物としてその役割を担う。

橋爪氏は「物語を伝えていくにあたって、ナレーション的な伝えていく人は必要だろうなと、ふじきさんと話しました。トキはコメディタッチで書いていますが大変なことがいっぱい起こるので、そこを明るく応援してくれるようなスパイスになるようなものがあったらいいなと思っていて、ふじきさんと話していく中で、ふじきさんから出たアイデアが蛇と蛙でした」と説明する。

いろいろな生き物の中で蛇と蛙を選んだのは、小泉八雲＆セツ夫妻にとって身近な生き物だったから。

「小泉八雲さんの家の庭に、蛇と蛙が住んでいたんです。それに関して書いている文章もたくさんあって、池にいる蛙を蛇が食べようとしていて、かわいそうだと思って自分が食べていたステーキを蛇にあげて、その間に蛙が逃げられるようにしたというストーリーがありました。蛇と蛙は小泉八雲さんとセツさんがとても気に入っていて、小泉八雲さんの自画像は実は蛙なんです。なので、蛙と蛇に話を託して、2人を見守ってくれるとうれしいなと思いました」

蛙の声を渡辺江里子、蛇の声を木村美穂が担当しているが、阿佐ヶ谷姉妹の起用もふじき氏からの提案だったという。

「阿佐ヶ谷姉妹さんの2人が楽しく応援してくれるとドラマとして楽しく見られるし、視聴者に寄り添ってくれるところもあると思いました。そして、ふじきさんと昔から一緒にやられていた方々で、ふじきさんの本もよく知っているので、お願いしました」

語りではなく、蛇と蛙というキャラクターとしての起用については、「語りとして何かを語っていく人というより、物語の中にいて、物語の登場人物として一緒に見守ってほしいという思いがあり、あえて語りとは書かず、蛇と蛙にさせていただきました」と説明した。

半年間通して登場するようで、村橋氏は「神出鬼没に出てきますので温かく見守ってください。基本的にはあんな感じで遠くから見守っています」と述べ、「この蛇と蛙は何年生きているんだろうと思うと思いますが、そこはご容赦ください」と笑った。

(C)NHK