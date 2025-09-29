大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、日本時間10月1日から始まるワイルドカードシリーズからポストシーズンの戦いに突入する。ムーキー・ベッツ内野手にとっては、自身4度目のワールドシリーズ（WS）優勝がかかるが、本人は優勝はもちろん場所にもこだわりがあるようだ。米メディア『ドジャースウェイ』が報じた。

ベッツはボストン・レッドソックスで2018年、ドジャースで2020年、2024年にそれぞれWS優勝を経験している。ただ、これらの優勝は2018年と2024年は敵地、2020年は中立地で達成されたもので、本拠地で優勝の瞬間を迎えた経験はまだない。

同メディアは「ファンサイデッドのアダム・ウェインリブ記者とともにポストシーズンのプレビューを行ったベッツは、次のWS優勝に関する唯一の願いは、ドジャースファンの前でホームで勝つことだと明かした」としつつ、「WSで3回優勝しているけど、ホームで勝ったことは一度もないと思う。だからホームで、ホームの観客の前で優勝して、どんな気分になるか体験してみたいんだ」というベッツのコメントを伝えている。

今季は打撃不振に苦しんだ時期もあったが、9月は25試合、打率.307、6本塁打、23打点と調子を持ち直しているベッツ。ポストシーズンでは自らの手で本拠地優勝を手繰り寄せるような活躍が期待されるところだ。

