「望みが絶たれた」大谷翔平所属のドジャース、新加入選手のシーズン終了…

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースのブロック・スチュワート投手は、肩の負傷からポストシーズンまでに復帰することを目指してリハビリを続けていた。しかしドジャースの首脳陣は、今季の登板は厳しいと判断したようだ。米メディア『ドジャーブルー』のセバスチャン・アブドン・イブラ記者が言及した。

ドジャースは、火曜日にキャッチボールを行い、翌日にはチェイス・フィールドでブルペン投球を行うことをスチュワートの出場可否判断の基準としていた。そのため、ブランドン・ゴームズGMとトレーナーが両日とも様子を見守っていたようだ。

しかし、ゴームズGMは「私たちはブロックと何度も話し合い、彼は『ドジャースを可能な限り助けたい』と言っていた。しかし、彼にはまだ何か気になることがあることがわかった。彼を今すぐチームに迎え入れたいが、長期的な健康を危険にさらすことはしたくない」と語っている。

復帰の期待がかかっていたスチュワートについて、イブラ氏は「ドジャースは彼がプレーオフで復帰できることを期待していたが、シーズン終了となる肩の手術を受けることが発表され、その望みが絶たれた」と言及した。

