レギュラーシーズンの大詰めを迎えている2025年のプロ野球。セ・パ両リーグで順位争いや個人タイトル争いなどが、激しさを増してきている。一方、シーズン最終盤で故障により登録抹消となったプレーヤーも少なくない。そこで今回は、無念の戦線離脱を強いられた選手を紹介したい。

吉川尚輝（読売ジャイアンツ）

・投打：右投左打

・身長／体重：177cm／82kg

・生年月日：1995年2月8日

・経歴：岐阜・中京高 - 中京学院大

・ドラフト：2016年ドラフト1位（巨人）

クライマックスシリーズ（CS）を控える中、右脇腹痛で一軍登録を抹消された吉川尚輝。替えの利かない存在だっただけに、チームへの影響は甚大だ。

2016年ドラフト1位で読売ジャイアンツに入団。プロ入り後は故障に泣いたシーズンもあったが、プロ4年目の2020年に二塁のレギュラーに定着。

同年は自身初の規定打席をクリアし、打率.274、8本塁打、32打点、11盗塁をマークした。

その後も安定した成績を残し、昨季は全143試合に出場し、打率.287、5本塁打、46打点、12盗塁の数字。ベストナインとゴールデングラブ賞のW受賞を果たした。

今季は夏場に一時離脱を強いられたものの、107試合の出場で打率.277、3本塁打、32打点と攻守に渡る活躍を見せていた。

しかし、9月中旬から右脇腹痛によって欠場する機会が目立ち、同月14日に再び戦線を離れることになった。CSへの出場が不安視されている。

