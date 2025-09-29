乃木坂46賀喜遥香「もっといっぱい一緒にいたかったな」卒業発表した久保史緒里との思い出を語る

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎週木曜23:08頃～）。9月25日（木）の放送では、生徒（リスナー）から寄せられたメッセージを紹介。ここでは、乃木坂46からの卒業を発表した3期生・久保史緒里（くぼ・しおり）さんについて語りました。

＜リスナーからのメッセージ＞

「9月16日に3期生の久保史緒里ちゃんが卒業発表をされましたね。『真夏の全国ツアー2025』神宮公演のアンコールで、史緒里ちゃんと遥香先生が『三番目の風』を踊りながら笑い合っていた姿がとても幸せそうで、今でも脳裏に焼きついています。これからも2人の楽しい思い出がたくさん増えますように！」（東京都）

◆先輩だけど同い年

賀喜：先日、ブログにて久保史緒里ちゃん……私は史緒里ちゃんって呼んでいるんですけど、史緒里ちゃんが卒業発表しました。私より2、3年先輩ですけど、同い年で24歳なんです。この生放送教室にも来てくれましたね。そんな史緒里ちゃんが卒業発表しちゃって、寂しいですね……。

私は「史緒里ちゃんが卒業します」っていう話を聞いてから毎日、お風呂に入っているときは、いつも史緒里のことを考えています。これ史緒里ちゃん聴いてるかな？ 私はいつも史緒里のことを考えているよ（笑）。

まず私は3期生さんオタクなんですよ。乃木坂46の1、2期生の皆さんはもちろんですけど、3期生さんが箱推しの状態で4期生として加入してきたので、そもそも“一緒に活動できている”という事実だけでものすごく幸せで。

しかも、今年の神宮でやっと「三番目の風」を3期生さんと踊れたことがうれしすぎて、誰よりも元気に踊っていた自信がありますもん（笑）！ イントロで史緒里ちゃんがそばに来てくれて一緒に踊ったりして、今年のツアーでいっぱい思い出をつくれました！

だから、「いっぱい思い出ができたな」っていうのもあるけど、「もっといっぱい一緒にいたかったな」っていう気持ちもあるし、うーん……。でも「一緒に餃子パーティーしようね」って史緒里ちゃんと約束したから、これから先も思い出をいっぱいつくりたいなって思うし、いっぱいお話がしたいし、卒業コンサートが横浜アリーナで11月に開催されますけど、それまでまだ2ヵ月くらい時間があるから、そこでいっぱい思い出をつくりたいなって思います！

先輩だけど同い年ということで、いろんなことを一緒にやってきて……だから、史緒里ちゃんが乃木坂46の思い出を振り返ったときに、少しでも私がいてくれたらいいなって思うし、「乃木坂46はこれからも安心だな」って思ってもらえるように一緒に活動していこうと思います。

