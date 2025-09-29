音楽×花火×グルメが融合！ 秋の1日を丸ごと楽しめる「rockin'star Carnival」の魅力に迫る

住吉美紀がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの生放送ラジオ番組「Blue Ocean」（毎週月曜～金曜9:00～11:00）。「Blue Ocean+」のコーナーでは、あなたの毎日にキラっと光る楽しみや情報をお届けします。

9月23日（火・祝）の放送では、ロッキング・オンが手掛ける新イベント「rockin'star Carnival」を紹介しました。

◆音楽と花火を融合させた新イベントを開催！

「Blue Ocean+」の「エンタメプラス」では、ロッキング・オンが新たに手掛けるイベント「rockin'star Carnival（ロッキンスター・カーニバル）」に注目。ゲストに株式会社ロッキング・オン・ジャパン代表取締役社長の海津亮さんが登場しました。

音楽出版社のロッキング・オンでは洋楽誌、邦楽誌、カルチャー誌、総合誌、美術誌などを刊行するほか、音楽フェスティバルなどのイベント事業も手掛けています。そして、ロッキング・オンといえば、今年7月に逝去した会長・渋谷陽一さんの存在を思い浮かべる人も多いでしょう。

海津さんは「中学時代に渋谷の存在を知ってから50年間ずっと影響を受けてきました」と語り、音楽評論家、思想家、そしてフェスプロデューサーとして活躍した渋谷さんへの深い敬意を示しました。その文化を引き継ぐ思いもますます強くなっているといいます。

そうしたなかで発表されたのが「rockin'star Carnival」です。海津さんが「まったく新しい音楽花火」と表現するイベントでは、DJ和の選曲によるJ-POPやJ-ROCKの名曲にあわせて、2万発もの花火が夜空を彩ります。音楽と花火を融合させた、新しいエンターテインメントイベントです。

この花火演出を手掛けるのは、音楽花火の第一人者であり、内閣総理大臣賞も受賞した花火師・平山英雄さん。楽曲の構成にあわせて花火を緻密にシンクロさせるという、音楽に寄り添った演出が予定されています。

◆自然と食も楽しめる「rockin'star Carnival」の魅力

「rockin'star Carnival」の開催地は「ROCK IN JAPAN FESTIVAL」の舞台として、数々の名演が繰り広げられてきた国営ひたち海浜公園です。当日は午前11時に開場し、花火の打ち上げは18時から。昼間から夜まで楽しめる仕掛けも用意されています。

海津さんは、国営ひたち海浜公園を会場に選んだ理由について「長く親しまれてきた場所で再びイベントを開くことで、地元や会場とのつながりを大切にしたい」という思いが込められていると話します。

そして「rockin'star Carnival」では花火だけでなく、食の楽しみも盛りだくさんです。「JAPAN Sweets Festivalというイベント内イベントを併設しています。我々はロックフェスを長くやっているので、飲食イベントのノウハウも持っているんです。全国選りすぐりのスイーツ10店舗を集めました」と海津さんは紹介します。

また、この時期の国営ひたち海浜公園は、コキアが見頃を迎える季節です。花火や音楽に加え、自然の景観も来場者を魅了してくれそうです。海津さんは「秋の1日を丸ごと楽しんでもらえたら」と語りました。

＊

「rockin'star Carnival」は、10月4日（土）に国営ひたち海浜公園で開催されます。開場は11時、開演は12時30分。花火は18時打ち上げ開始で、終演は19時15分を予定。雨天決行（荒天中止）です。チケットは各プレイガイドで販売中。詳細は公式サイトで確認できます。

音楽、花火、スイーツ、自然と、一日を通して楽しめる新しい形のエンターテインメント。秋の空の下で体験できる「rockin'star Carnival」に注目が集まります。

＜番組概要＞

番組名：Blue Ocean

放送日時：毎週月曜～金曜9:00～11:00

パーソナリティ：住吉美紀

番組Webサイト： http://www.tfm.co.jp/bo/

番組公式X：@BlueOceanTFM