10月6日に放送されるTBS系音楽番組『CDTVライブ! ライブ!』(19:00～20:55)の出演者と歌唱曲ラインアップが29日、発表された。

Mrs. GREEN APPLEは、大森元貴(Vo./Gt.)が“2025年最後のリリースとなる楽曲”と明かした話題の新曲「GOOD DAY」をフルサイズでテレビ初披露する。バンド史上初となる“6カ月連続新曲リリース”の集大成となるステージに注目だ。

絢香は、約2年ぶりのオリジナルアルバムから、自身のルーツであるゴスペルのエッセンスを取り入れた「Wonder!」をフルサイズテレビ初披露。圧巻の歌声で魅せるライブは必見だ。

グループ初のソロメジャーデビューを果たしたFRUITS ZIPPERの櫻井優衣は、「キミのことが好きなわたしが好き」をフルサイズテレビ初披露する。“かわいい”が詰まった彼女らしいパフォーマンスを見せる。

WANIMAは、映画の主題歌として書き下ろされた今を生きるすべての人の声を代弁する、WANIMAからのメッセージが込められた新曲「おっかない」、こっちのけんとは“なぜ音楽を続けるのか、何を歌うべきなのか”という根源的な問いに立ち返った最新曲「ごくろうさん」をそれぞれフルサイズライブで届ける。

さらに、メンバーのTikTokフォロワーが合計で120万人を超えるSNS発のバンド・セカンドバッカーがテレビ初出演。切ない恋心を、ポップな曲調で魅せる楽曲「犬とバカ猫」をテレビ初歌唱する。

さらに、“秋に聴きたい名曲”としてシェネルが「ビリーヴ」、Hilcrhymeが「春夏秋冬」とそれぞれ大ヒットした楽曲をフルサイズで届ける。

そして、『CDTV』オリジナルの9月の月間ランキングも紹介。1位は一体どのアーティストなのか。

■出演アーティスト・楽曲一覧（※アーティスト名50音順）

絢香「Wonder!」

こっちのけんと「ごくろうさん」

櫻井優衣「キミのことが好きなわたしが好き」

シェネル「ビリーヴ」

セカンドバッカー「犬とバカ猫」

Hilcrhyme「春夏秋冬」

Mrs. GREEN APPLE「GOOD DAY」

WANIMA「おっかない」