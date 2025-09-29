村上春樹 「僕も京都マラソンは何度か走りました。コースが素敵ですよね」　仁和寺の門前の思い出を語る

作家・村上春樹さんがディスクジョッキーをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「村上RADIO」（毎月最終日曜 19:00～19:55）。9月28日（日）の放送は「村上RADIO～マイ・フェイバリットソングズ＆リスナーメッセージに答えます5～」をオンエア。秋の気配が近づく時季に、村上DJ自ら選曲した音楽とともに、リスナーからのさまざまなメッセージに答えていきました。この記事では、残念ながら放送できなかったQ＆Aを紹介します。毎月最終の日曜日、首を長くして放送を楽しみにしています。私はランニングを習慣として２４年走っていますが、今年の２月、５年ぶりにフルマラソン（京都マラソン２０２５）に出ました。４ヵ月前からそれに向けたトレーニングを始めましたが、観測史上最高の積雪だった青森でひたすら雪の中を走り続けました。その時に読んだ本が村上さんの『走ることについて語るときに僕の語ること』でした。１００キロマラソンなどあまりのストイックさに驚愕しましたが、トレーニングのモチベーションアップにとても役立ちました。本番では目標タイムには及びませんでしたが、苦しみながらも力を出し切り、ゴールすることができました。５回目のフルマラソンで初めて楽しいとも感じました。村上さんは今もランニングをされているのでしょうか？そうですか、雪の降り積もった冬の青森で走り込みをなさるのは、ずいぶんご苦労だったと思います。京都マラソン、完走できてよかったですね。僕も京都マラソンは何度か走りました。コースが素敵ですよね。仁和寺（にんなじ）の前を通りかかると、若いお坊さんたちが門前で猫のかっこうをして応援してくれるんです。なんで猫なのかなあとつらつら考えてみたら、「徒然草」の中に仁和寺の法師が猫又に襲われる話があるんですね。ああ、そうか、それで猫なんだ、と走りながら納得しました。僕はめでたく高齢者の仲間入りをしたので、最近はゆっくりとしたペースで走るようになりました。ゆっくりしか走れなくなったという言い方もできますが……。まあ、そんなわけで40年続けて毎年一度は走っていたフルマラソン連続完走の記録も、2年前に途切れてしまいました。それでも毎朝、だいたい1時間くらいは、音楽を聴きながらジョギングかウォーキングをするようにしています。人生、やはり身体が資本です。お互いがんばりましょう。村上さん、いつも楽しみに拝聴しております。ジャズの古い録音で、とんでもない疑似ステレオのものがあります。ピアノは左壁でベースは右壁、それぞれベッタリとか。とても聴きづらいと思うのですが、村上さんはいかがですか？ 昔のオーディオ装置ではモノラル再生ができるスイッチがついていたりしたのですが、今の私のコンポにはついていません。悩ましいところです。はい。そうですね。おっしゃっていることはよくわかります。ご存じない方のために説明しておきますと、疑似ステレオというのは、モノラルで録音された音源を、主に1960年代に、レコード会社が商策として人工的にステレオ化したものですが、あまり良い結果は生まれませんでした。ヘロヘロした音に膨らまされて、色づけされたりしていてね。レコード会社によってステレオ化のプロセスは違っています。たとえばブルーノート・レコードの疑似ステレオは､ヘロヘロはしていないのですが、楽器の音が極端に左右に分かれていることが多いので、聴いていて今ひとつ落ち着きません。ご指摘のように、長いベース・ソロが延々、片側のスピーカーからしか出てこなかったりして、イライラさせられますよね。じゃあ、オリジナルのモノラル盤を探して買えばいいんだろうけど、中古屋さんでは数万円単位の値段がついてしまっていますしね。逆にプレスティッジ・レコードの疑似ステには、ほとんどモノラルと変わりないものが多くて、わりに安心して聴くことができます。しかし、じゃあ、わざわざ疑似ステにする意味なかっただろうにとか思いますが……。レコード・コレクターの道はなかなか険しいです。僕はまもなく彼女と人生で初めての同棲を経験します。今年の秋には2人で住み始め、私としては今年のクリスマスこそプロポーズに最適のタイミングなのではと考えています。そこで春樹さんへの質問なのですが、プロポーズは家でおこなうべきでしょうか？ それとも、それらしいリッチなレストランなどで盛大にやるべきでしょうか？ 春樹さん自身のお話も伺えればと思います。よろしくお願いします。これもまた若いリスナーからの相談ですね。いいですよ。お答えしましょう。プロポーズはなんといっても高い山の頂上でおこなうのがいちばんです。そして｢君と一緒になれなかったら､僕はここから身を投げて死んでしまう」と彼女に言えばいいのです。たぶんそれでうまくいきます。もしうまくいかなかったらどうするか？ うーん、あとのことは自分で考えてください。実際に身を投げるか、それとも「ははは、ジョークだよ、ジョーク」と笑って誤魔化すか、そのへんはあなた次第です……というのはもちろん冗談です。＜番組概要＞番組名：村上RADIO～マイ・フェイバリットソングズ＆リスナーメッセージに答えます5～放送日時：9月28日（日）19:00～19:55パーソナリティ：村上春樹番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/murakamiradio/