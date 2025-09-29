江原啓之「好きな人を忘れる方法は？」30代前半女性リスナーからの失恋相談に送ったアドバイス“心のアルバム”論とは？

スピリチュアリストの江原啓之がパーソナリティをつとめ、番組パートナーの奥迫協子とお送りするTOKYO FMのラジオ番組「Dr.Recella presents 江原啓之 おと語り」。9月28日（日）の放送では、「好きな人を忘れる方法」を尋ねるリスナーの悩みに、江原が独自の視点で回答しました。30代前半の女性です。好きな人を忘れる方法を教えてください。この1年、好きな人を忘れるためにできることはすべてやりました。物理的に会わないようにし、自分から連絡しない、その人を思い出すものはすべて処分、日々忙しくして別のことに集中する、自分磨き、友達や家族との時間を大切にするなどです。気持ちを紙に書き出して執着や後悔を手放す努力もしました。ただ、この1年、彼を思い出さなかった日はありません。1年前と気持ちが全く変わっていないことに気づいて、自分でも「いい加減にしろ」と思います。時間が解決してくれるのを待つしかないのでしょうか。私は、それで良いんだと思うの。それが普通だと思うの。というか、忘れようとすることがまず不自然。例えば、亡くなった家族のことを忘れますか？ 忘れないのは当たり前のことなんです。愛があるから。だから、相談者さんは、その人が本当に好きだったんでしょうね。まだお若いから、本当にどこまでその人のことを好きなのかは分からないけれど、好きだったんでしょう。今の時点で。これは多分、その気持ちが本当だったら、次にどんな人と出会って、どのような愛情をもっていたとしても、その人のことは忘れないでしょう。そういうものだと思うんです。だから、私はよく、「忘れたい」って言う人に必ず言うのは、「忘れたら、あなたの愛は嘘です」と。（忘れるのではなく）“心の思い出のアルバムに綴じること”なんですよ。もう、過ぎたことなんだから、それを追うことじゃないのね。ただ、忘れることなんかできやしない。当たり前ですよ。だから、それを、思い出のアルバムにしまう。で、ときどき、開けてみては思い出に浸るんです。「あのとき、こうだったな」と。その美しい思い出をずっと大事にしておく。特に、思い出になると、悪いことよりも、やっぱり美しい思い出が残るので。アルバムってそうじゃないですか。心のアルバム、自分の魂のアルバムに綴じて、たまに開き、そして、そんな人がいてくれて、愛することができて、そこに感謝すること。だって、私、この世でもっとも不幸なのは、愛する人がいない方が不幸だと思うんです。苦しいくらいに愛する人がいることは、幸せなこと。苦しいんですよ。つらいけれど、愛することはすごく大切なことで、だけれども、自分との時間は終わったこと。だから、追ってはいけない。美しいものは。私は、そういう人を一度も忘れたことがないですよ。何十年経っても忘れない。忘れたら本物じゃない。それは別に、何も恋愛対象ばかりではない。私は（亡くなった）母や父、祖母も忘れない。楽しい思い出がいっぱいあるから。恋愛の場合は、ちょっとほろ苦いこともあるけれど、でも、楽しいこともいっぱいあった。例えば、かつて飼っていたペットもそうだし、全部自分の愛。そこにあるのは。みんな忘れない。何で忘れられるんですか？ （自分の心のなかにある）アルバムに向かって、「楽しかった」「良い時間をありがとう」「今でも愛しているよ」と。毎朝、ペットたちにも言っています。だから、忘れたいとかよく言っている人は、「何を無駄なことを言っているんだろう……」と思うの。いろいろなこともあるけれど、忘れませんよ。今を生きてる人だって。＜番組概要＞番組名：Dr.Recella presents 江原啓之 おと語り放送日時：TOKYO FM／FM 大阪 毎週日曜 22:00～22:25、エフエム山陰 毎週土曜 12:30～12:55出演者：江原啓之、奥迫協子