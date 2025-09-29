大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、ポストシーズンへ向けブルペン再編に動いている。デーブ・ロバーツ監督は策の一つとして、先発陣の一部を配置転換させることを検討・実施しているが、その中にタイラー・グラスノー投手も入るかもしれない。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。

今季のグラスノーは日本時間29日時点で、18登板、４勝３敗、防御率3.19といった数字をマーク。18登板はすべて先発としてのもので、リリーフ登板はゼロとなっている。

同メディアは「ドジャースは先発ローテが好調な状態で短期シリーズに臨む。ロバーツ監督はまだ発表していないが、ブレイク・スネル投手、山本由伸投手、大谷の組み合わせで先発する可能性が高い。これにより、4番手のグラスノーの役割に若干の不確実性が生じた」と言及。

続けて、「スポーツネットLAによると、ロバーツ監督は必要であればグラスノーがブルペンから貢献する可能性を残した」としつつ、「彼がブルペンで投球機会を得られるようにする。彼とは良い話し合いができた。どんな役割でもこなせる準備ができている。だから、彼やエメの先発登板機会を減らすことで、ロースターに最高の12、13人の投手陣を揃えるのが目標だ。それが我々の計画だ」というロバーツ監督のコメントを伝えている。

