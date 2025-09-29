米津玄師、Number_i、藤井風、Official髭男dism、Perfume…「COUNTDOWN JAPAN 音楽チャート」今週のTOP10（9月27日（土）付）

グランジ・遠山大輔と潮紗理菜がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN」（毎週土曜13:00～13:53）。9月27日（土）の放送では、JFN各局のオンエア回数、CDセールス、Apple MusicのWeekly チャートポイント、リスナーからのリクエストを集計した“全国NO.1 FMヒットチャート”TOP10（9月27日（土）付）を発表しました。初登場！ 9月5日（金）にリリースされた楽曲で、ボーカル＆ギターのはっとりが、2017年にSNSに投稿した弾き語り曲をバンド・サウンドとして新たにレコーディング、ファンのあいだでは音源化が切望されていた人気曲です。初登場！ 9月25日（木）にデジタルリリースされた楽曲で、情報番組「DayDay.」（日本テレビ系）のテーマソングになっています。ランキング圏外から再登場！ 先日、年内で活動休止を発表したPerfume。9月22日（月）、23日（火・祝）には、活動休止前最後の公演となるライブ「Perfume ZO/Z5 Anniversary “ネビュラロマンス” Episode TOKYO DOME」を東京ドームで開催しました。先週8位から1ランクアップ↑ 楽曲、アートワーク、映像作品などすべての作品をセルフプロデュースする20歳のシンガーソングライター。ラジオオンエアが好調で2週連続のランクイン！ 来年3月から4都市を回るツアーも決定しています。先週5位から1ランクダウン↓ オリコン週間シングルランキングで1位を獲得した15枚目のシングルが、2週連続でランクイン！先週1位から4ランクダウン↓ これで3週連続のランクイン！ 同曲は、作詞はJISOO（ジス）さん、MOMOKAさんが参加しており、振り付けはNAOKOさんが中心となって制作しています。先週に引き続き第4位。「チ。―地球の運動について―」の作者・魚豊（うおと）先生の連載デビュー作で、現在公開中の劇場アニメ化「ひゃくえむ。」の主題歌です。先週2位から1ランクダウン↓ さまざまなアルバムチャートで1位を獲得。藤井風3作目のアルバム『Prema』のタイトル曲が3週連続のランクイン！初登場！ 同曲は、9月22日（月）にリリースされたセカンドフルアルバム『No.Ⅱ』収録楽曲です。『No.Ⅱ』には、メンバーそれぞれがプロデュースを担当した楽曲も含む全16曲が収録されています。そして、今週の第1位は……？初登場！9月24日（水）にリリースされたシングルで劇場版「チェンソーマン レゼ篇」の主題歌になっています。――番組ではほかにも、ゲストパートにNakamuraEmiさんが登場。9月7日（日）にリリースされた配信シングル「デイジー」のお話や、プロデューサー＆ギタリストのカワムラヒロシさんと一緒に、弾き語りでスタジオ生演奏を披露してくれました。＜番組概要＞番組名：ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN放送エリア：TOKYO FMをはじめとする、JFN全国38局ネット放送日時：毎週土曜 13:00～13:53パーソナリティ：遠山大輔（グランジ）、潮紗理菜番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/countdownjapan/番組公式X： @JA_CDJ