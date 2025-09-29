嵐、大滝詠一、米津玄師、NiziUがランクイン！「聴けば幸せ実感！ハッピーソングTOP10」発表

ももいろクローバーZのメンバーがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「ももいろクローバーZのハッピー・クローバー！TOP10」（毎週日曜 16:00～16:55）。ももクロと全国のリスナーが一緒に作る、選曲テーマ別「オリジナルTOP10チャート」音楽番組です。

9月28日（日）の放送では、「聴けば幸せ実感！ ハッピーソングTOP10」をテーマにしたランキングを発表しました。

＜今週のTOP10＞

「聴けば幸せ実感！ ハッピーソングTOP10」

・1位：嵐「Happiness」

・2位：AI「ハピネス」

・3位：大滝詠一「幸せな結末」

・4位：ももいろクローバーZ「ヒカリミチ」

・5位：ファレル・ウィリアムス「Happy」

・6位：ポケットビスケッツ「YELLOW YELLOW HAPPY」

・7位：米津玄師「KICK BACK」

・8位：しまじろう・みみりん・とりっぴい・にゃっきい「ハッピー・ジャムジャム」

・9位：大塚愛「Happy Days」

・10位：NiziU「Make you happy」

＜チャート総評＞

イントロマエストロ・藤田太郎さん

今回の「聴けば幸せ実感！ ハッピーソングTOP10」には、うつろな恋にさよならを告げ、すてきな恋にめぐりあえたハッピーエンドを歌う大滝詠一さんの「幸せな結末」や、「君が笑えば世界中にもっと、もっと幸せが広がる」と、ピースフルな想いを歌うAIさんの「ハピネス」など、深さや広さだけでは測れないさまざまな「幸せ」の形を表現した曲がランクインしました。

そんななか、喜びあふれる気持ちを「走り出せ」という言葉で、今よりもっと先の未来まで響かせる嵐の「Happiness」が1位でした。

ランクインした曲のサウンドに注目してみると、耳に残るシンプルなメロディーが繰り返され、その繰り返しのメロディーに「ハッピー」や「幸せ」というフレーズが登場する曲がとても多かったと思います。ポジティブな言葉を声に出すことで、その想いを引き寄せられるような、心が豊かになる曲がそろったTOP10でした！

次回10月5日（日）の放送テーマは、「一緒にうたおう！ みんなソングTOP10」です。

＜番組概要＞

番組名：ももいろクローバーZのハッピー・クローバー！TOP10

放送日時：毎週日曜 16:00～16:55

パーソナリティ：ももいろクローバーZ、清野茂樹

番組Webサイト：http://www.tfm.co.jp/clover/