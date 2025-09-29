26日に最終回を迎えた連続テレビ小説『あんぱん』の特別編の第1回「健ちゃんのプロポーズ」が29日(23:00～23:25)に放送される。このたび辛島健太郎役・高橋文哉のコメントが寄せられた。

『あんぱん』特別編 第1回の場面写真

特別編は9月29日～10月2日(各日23:00～23:25)に4夜連続で放送。人気キャラクターたちの知られざる物語を描くスピンオフドラマと『あんぱん』出演者の座談会を盛り込んだ25分×4回で、ドラマはそれぞれ、辛島健太郎(高橋文哉)のプロポーズ秘話、メイコ(原菜乃華)のミュージカル出演の舞台裏、スランプに陥ったいせたくや(大森元貴)の悩み、嵩とのぶのもとで働く中尾星子(古川琴音)の決意を描く。

高橋文哉コメント

「あんぱん」特別編で「健ちゃんのプロポーズ」を描いていただくことを聞いたときはすごくうれしかったです！本編でメイコと健太郎が結婚したときにたくさんの方から反響をいただいて、自分もどうやってプロポーズしたんだろう、健太郎がどんな言葉で愛を伝えたのかなどを考えながら演じていたのですが、今回特別編でプロポーズを描いていただき「なるほど！」と思いました。すごく健太郎らしく、バタバタでおっちょこちょいなのですが、素直で真っ直ぐで、メイコのことを一番に思いながら過ごしていたんだなと感じることができる特別編になってると思います！健太郎を皆さんに愛していただいたお陰で実現した特別編だと思っているので、とても感謝しています。

是非、楽しんでご覧ください！！

『あんぱん』特別編 第1回の内容

健太郎(高橋文哉)はメイコ(原菜乃華)の誕生日会の前に彼女にプロポーズをしようと、カフェの店長(西村雄正)と準備をしていた。予定より早くやってきた蘭子(河合優実)は、彼のプランを聞いて不安を覚える。さらにのぶ(今田美桜)と嵩(北村匠海)もメイコより先に現れ、想定外の流れに慌てる健太郎。一世一代のプロポーズ作戦の行方は? 番組後半には、「あんぱん」×「ばけばけ」ヒロインバトンタッチとスペシャル対談も。

