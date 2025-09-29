オリックスが楽天に1-0で勝利、完封リレー
先発投手：オリックスは九里 亜蓮が1回0失点の好投（0安打0奪三振）、楽天のＳ・ハワードは1回1失点で敗戦投手 得点経過： 1回裏：オリックスが1点を追加。
※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|142
|84
|54
|4
|.609
|-
|2
|DeNA
|141
|70
|65
|6
|.519
|12.5
|3
|巨人
|141
|68
|69
|4
|.496
|15.5
|4
|中日
|141
|63
|76
|2
|.453
|21.5
|5
|広島
|141
|59
|77
|5
|.434
|24
|6
|ヤクルト
|138
|54
|77
|7
|.412
|26.5
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|140
|85
|51
|4
|.625
|-
|2
|日本ハム
|141
|82
|56
|3
|.594
|4
|3
|オリックス
|139
|72
|64
|3
|.529
|13
|4
|楽天
|139
|64
|73
|2
|.467
|21.5
|5
|西武
|139
|62
|74
|3
|.456
|23
|6
|ロッテ
|140
|55
|82
|3
|.401
|30.5