西武とロッテ、投手戦で決着つかず

先発投手：西武は渡邉勇太朗が0回0失点、ロッテの石川柊太は0回0失点。得点経過：データなし。

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。

セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 142 84 54 4 .609 -
2 DeNA 141 70 65 6 .519 12.5
3 巨人 141 68 69 4 .496 15.5
4 中日 141 63 76 2 .453 21.5
5 広島 141 59 77 5 .434 24
6 ヤクルト 138 54 77 7 .412 26.5

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 140 85 51 4 .625 -
2 日本ハム 141 82 56 3 .594 4
3 オリックス 139 72 64 3 .529 13
4 楽天 139 64 73 2 .467 21.5
5 西武 139 62 74 3 .456 23
6 ロッテ 140 55 82 3 .401 30.5