ヴィッセル神戸は29日、京都橘に所属するFW伊藤湊太の2026シーズン加入内定を発表した。

伊藤は、2007年9月24日生まれの現在18歳。京都橘で活躍する身長186cmの“大型ストライカー”は、昨年度の全国高校サッカー選手権大会にも出場したほか、U−18日本代表にも選出された経歴を持っている。また、クラブは公式サイトにて「長身ながら足元の技術にも優れ、スピードに乗ったドリブルで局面を打開できる。跳躍力を活かした空中戦の強さやポストプレーで攻撃の起点にもなれ、守備では前線からの積極的なプレッシングで相手に圧力をかけることができる攻守ともにハイレベルなFW」とプレースタイルを紹介している。

来シーズンより、ヴィッセル神戸に加入することが内定した伊藤は、クラブ公式サイトにてコメントを残している。

「この度、2026シーズンからヴィッセル神戸に加入することになりました、京都橘高等学校の伊藤湊太です。目標であったプロサッカー選手としてのキャリアを、ヴィッセル神戸という歴史あるクラブでスタートできることを大変嬉しく思います。このクラブの一員としてプレーできることを誇りに感じ、日々成長していきたいと考えています。これまで関わってくださった全ての方々への感謝を忘れず、チームの勝利に貢献できるように全力を尽くし、夢や希望を与えられる選手になれるように頑張ります。応援よろしくお願いします」