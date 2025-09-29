大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、正三塁手のマックス・マンシー内野手が4戦連続欠場でレギュラーシーズンを終えた。コンディション面が心配されるところだが、現段階ではポストシーズン初戦には間に合う見込みのようだ。米メディア『ロトワイヤー』が報じた。

マンシーは9月上旬に右脇腹の故障から復帰したが、復帰後は11試合、打率.118、2本塁打、3打点と苦戦。デーブ・ロバーツ監督は27日の試合前に、下半身に何らかの問題を抱えていることを明かしている。

そのマンシーについて、同メディアは「オレンジカウンティレジスターのビル・プランケット記者は、ロバーツ監督がドジャースのワイルドカードシリーズ第1戦となる火曜日の試合で、マンシーがラインナップに復帰すると予想していると語ったと報じている」と言及。

続けて、「マンシーは水曜日以降、下半身の痛みで欠場していたものの、プレーオフ開幕には間に合うようだ。35歳の彼は怪我の影響でレギュラーシーズンは100試合出場にとどまったが、388打席で打率.243、出塁率.376、長打率.470、19本塁打、4盗塁、67打点、48得点を記録している」と記している。

