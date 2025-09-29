TBSで10月3日、櫻井翔×中条あやみがMC再タッグを組む『ドラマでクイズ! THEキリヌキ』(20:55～22:54)が放送される。

“TBS名作ドラマ年表”から貴重映像を切り抜いてクイズを出題

名作ドラマの名シーンを切り抜いてクイズで出題する同番組。クイズに正解し、最もポイントを取ったチームに、ドラマ愛No.1の栄冠と、豪華副賞を手に入れることができる。第1弾を今年4月に放送。好評を得て、このたび第2弾の放送が決定した。

今回挑戦するのは、日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』から松本若菜、吉沢悠、関水渚。火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』から夏帆、サーヤ（ラランド）、青島心。金曜ドラマ『フェイクマミー』から野呂佳代、橋本マナミ、津田篤宏（ダイアン）、前回の放送で優勝した朝井大智。そして「ドラマ大好き芸能人」として、劇団ひとり、神田愛花、朝日奈央、岡部大（ハナコ）が登場。豪華メンバーたちがそれぞれチームとなって対決する。

今回は、“TBS名作ドラマ年表”から大ヒットドラマの名シーンを切り抜き、クイズを出題！『Beautiful Life～ふたりでいた日々～』、『SPEC～警視庁公安部公安第五課 未詳事件特別対策係事件簿～』、『オレンジデイズ』など、TBSの名作が続々登場。名シーンの数々に、松本若菜も思わず「TBSっていいドラマがいっぱいですね」と語るほど、貴重な映像が盛りだくさん。そして切り抜きクイズはデッドヒートの展開に。ドラマ愛No1.の栄冠を手にするのは一体どのチームなのか。

