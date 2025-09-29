世界最小ボールベアリングを採用した、大塚ローテックの新作モデル「9号」

カーデザイナー、プロダクトデザイナーとして活躍してきた片山次朗氏が、ウォッチメイキングの世界に魅了され立ち上げたブランド「大塚ローテック」から、最新モデル「9号」が2025年9月22日に発表された。本モデルは、モジュールだけでなくベースムーブメントから片山氏が手がけた、自社製ムーブメントを搭載した腕時計となっている。

【画像】ミネベアミツミの特製ルビーボール・ボールベアリングが採用された、大塚ローテック製腕時計「9号」（写真6点）

本モデルの特徴となるのは、長野県に本社を置くミネベアミツ株式会社の製造する、特製ルビーボール・ボールベアリングと、世界最小ボールベアリングを起用している点。

今回「9号」に採用された世界最小ボールベアリングと特製ルビーボール・ボールベアングは、アワーストライキングやトゥールビヨンといった複雑機構の心臓部で重要な役割を担っている。

特に特製ルビーボール・ボールベアリングは、昔から時計に使用されているルビーを使用しながらも、モダンな超精密技術を融合させた革新的な部品。時計の機構を支えるだけでなく、ムーブメントのアクセントとしても役立っている。

大塚ローテック「9号」

機能：ジャンピングアワー、リワインディングミニッツ、トゥールビヨン、アワーストライキング、パワーリザーブインジケーター

駆動方式：手巻

ムーブメント：自社製ムーブメントCal. SSGT（手巻、30石＋5ボールベアリング、毎時18,000振動、パワーリザーブ約40時間）

ケース径：縦48mm、横30mm

ケース厚：厚み最大13mm

素材：サファイアクリスタル＋ステンレススチール（316L）

ケース仕上げ：ヘアライン仕上げ

ケースバック：ソリッドバック

防水性：日常生活防水

ストラップ素材：カーフレザー

ラグ幅：26mm

球軸受け：DEL-008（2個）、DDL-004（2個）＊特製ルビーボール・ボールベアリングDEL-008（大塚ローテック機械式腕時計９号向け特注・特製ベアリング）

生産国：日本

税込価格：1760万円（1年保証）