【今日のプロ野球公示】山田哲人、周東佑京など｜9月29日の一軍出場選手登…

プロ野球 最新情報（最新ニュース）
日本野球機構は29日付の出場選手登録・登録抹消を公示した。
セ・リーグ
【登録】
なし
【抹消】
巨人 投手 横川 凱
阪神 投手 伊原 陵人
広島 投手 常廣 羽也斗
広島 投手 髙 太一
ヤクルト 投手 奥川 恭伸
ヤクルト 投手 石川 雅規
ヤクルト 投手 高橋 奎二
ヤクルト 内野手 山田 哲人
ヤクルト 内野手 川端 慎吾
ヤクルト 外野手 塩見 泰隆
中日 投手 柳 裕也
中日 投手 大野 雄大
※10月9日以後でなければ出場選手の再登録はできない。
パ・リーグ
【登録】
ロッテ 投手 石川 柊太
楽天 投手 中込 陽翔
楽天 外野手 吉納 翼
楽天 外野手 吉野 創士
オリックス 投手 寺西 成騎
オリックス 投手 山田 修義
オリックス 捕手 堀 柊那
【抹消】
ソフトバンク 投手 尾形 崇斗
ソフトバンク 内野手 周東 佑京
日本ハム 捕手 伏見 寅威
楽天 投手 藤井 聖
楽天 内野手 渡邊 佳明
楽天 外野手 小郷 裕哉
オリックス 投手 岩嵜 翔
オリックス 投手 Ａ．マチャド
オリックス 投手 Ｌ．ペルドモ
※10月9日以後でなければ出場選手の再登録はできない。
【了】