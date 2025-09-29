【今日のプロ野球公示】山田哲人、周東佑京など｜9月29日の一軍出場選手登…

プロ野球　最新情報（最新ニュース）

　日本野球機構は29日付の出場選手登録・登録抹消を公示した。

 

セ・リーグ

【登録】

なし

 

 

【抹消】

巨人　　　　　投手　　横川　凱

阪神　　　　　投手　　伊原　陵人

広島　　　　　投手　　常廣　羽也斗

広島　　　　　投手　　髙　太一

ヤクルト　　　投手　　奥川　恭伸

ヤクルト　　　投手　　石川　雅規

ヤクルト　　　投手　　高橋　奎二

ヤクルト　　　内野手　山田　哲人

ヤクルト　　　内野手　川端　慎吾

ヤクルト　　　外野手　塩見　泰隆

中日　　　　　投手　　柳　裕也

中日　　　　　投手　　大野　雄大

 

※10月9日以後でなければ出場選手の再登録はできない。

パ・リーグ

【登録】

ロッテ　　　　投手　　石川　柊太

楽天　　　　　投手　　中込　陽翔

楽天　　　　　外野手　吉納　翼

楽天　　　　　外野手　吉野　創士

オリックス　　投手　　寺西　成騎

オリックス　　投手　　山田　修義

オリックス　　捕手　　堀　柊那

 

 

【抹消】

ソフトバンク　投手　　尾形　崇斗

ソフトバンク　内野手　周東　佑京

日本ハム　　　捕手　　伏見　寅威

楽天　　　　　投手　　藤井　聖

楽天　　　　　内野手　渡邊　佳明

楽天　　　　　外野手　小郷　裕哉

オリックス　　投手　　岩嵜　翔

オリックス　　投手　　Ａ．マチャド

オリックス　　投手　　Ｌ．ペルドモ

 

※10月9日以後でなければ出場選手の再登録はできない。

 

