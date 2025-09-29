大韓サッカー協会（KFA）は29日、来月に行われる強化試合に臨む韓国代表のメンバーを発表した。
10月の代表ウィークでは、10日にブラジル代表と、14日にパラグアイ代表と対戦する韓国代表。その2試合に向けた招集メンバーが発表され、CBキム・ミンジェ（バイエルン／ドイツ）とMFイ・ガンイン（パリ・サンジェルマン／フランス）、FWソン・フンミン（ロサンゼルスFC／アメリカ）らが順当に選出。またJリーグからは、GKキム・スンギュ（FC東京）とCBキム・ジュソン（サンフレッチェ広島）の2選手がメンバー入りを果たしている。
招集メンバーは以下の通り。
▼GK
キム・スンギュ（FC東京／日本）
ソン・ボムグン（全北現代モータース）
チョ・ヒョヌ（蔚山HD）
▼DF
キム・ムンファン（大田ハナシチズン）
キム・ミンジェ（バイエルン／ドイツ）
キム・ジュソン（サンフレッチェ広島／日本）
キム・ジス（カイザースラウテルン／ドイツ）
パク・ジンソプ（全北現代モータース）
ソル・ヨンウ（ツルヴェナ・ズヴェズダ／セルビア）
イ・ミョンジェ（大田ハナシチズン）
イ・テソク（オーストリア・ウィーン／オーストリア）
イ・ハンボム（ミッティラン／デンマーク）
チョン・サンビン（セントルイス・シティ／アメリカ）
チョ・ユミン（シャールジャ／UAE）
▼MF
キム・ジンギュ（全北現代モータース）
ペク・スンホ（バーミンガム／イングランド）
オム・ジソン（スウォンジー／イングランド）
イェンス・カストロップ（ボルシアMG／ドイツ）
ウォン・ドゥジェ（ホール・ファカン／UAE）
イ・ガンイン（パリ・サンジェルマン／フランス）
イ・ドンギョン（金泉尚武）
イ・ジェソン（マインツ／ドイツ）
ファン・インボム（フェイエノールト／オランダ）
▼FW
ソン・フンミン（ロサンゼルスFC／アメリカ）
オ・ヒョンギュ（ヘンク／ベルギー）
ファン・ヒチャン（ウルヴァーハンプトン／イングランド）