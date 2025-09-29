大韓サッカー協会（KFA）は29日、来月に行われる強化試合に臨む韓国代表のメンバーを発表した。

10月の代表ウィークでは、10日にブラジル代表と、14日にパラグアイ代表と対戦する韓国代表。その2試合に向けた招集メンバーが発表され、CBキム・ミンジェ（バイエルン／ドイツ）とMFイ・ガンイン（パリ・サンジェルマン／フランス）、FWソン・フンミン（ロサンゼルスFC／アメリカ）らが順当に選出。またJリーグからは、GKキム・スンギュ（FC東京）とCBキム・ジュソン（サンフレッチェ広島）の2選手がメンバー入りを果たしている。

招集メンバーは以下の通り。

▼GK

キム・スンギュ（FC東京／日本）

ソン・ボムグン（全北現代モータース）

チョ・ヒョヌ（蔚山HD）

▼DF

キム・ムンファン（大田ハナシチズン）

キム・ミンジェ（バイエルン／ドイツ）

キム・ジュソン（サンフレッチェ広島／日本）

キム・ジス（カイザースラウテルン／ドイツ）

パク・ジンソプ（全北現代モータース）

ソル・ヨンウ（ツルヴェナ・ズヴェズダ／セルビア）

イ・ミョンジェ（大田ハナシチズン）

イ・テソク（オーストリア・ウィーン／オーストリア）

イ・ハンボム（ミッティラン／デンマーク）

チョン・サンビン（セントルイス・シティ／アメリカ）

チョ・ユミン（シャールジャ／UAE）

▼MF

キム・ジンギュ（全北現代モータース）

ペク・スンホ（バーミンガム／イングランド）

オム・ジソン（スウォンジー／イングランド）

イェンス・カストロップ（ボルシアMG／ドイツ）

ウォン・ドゥジェ（ホール・ファカン／UAE）

イ・ガンイン（パリ・サンジェルマン／フランス）

イ・ドンギョン（金泉尚武）

イ・ジェソン（マインツ／ドイツ）

ファン・インボム（フェイエノールト／オランダ）

▼FW

ソン・フンミン（ロサンゼルスFC／アメリカ）

オ・ヒョンギュ（ヘンク／ベルギー）

ファン・ヒチャン（ウルヴァーハンプトン／イングランド）