サッカーの統計・分析機関『CIES Football Observatory（以下：CIES）』は28日、各国リーグを対象とした走行距離に関するデータを公開。Jリーグが、時速15キロ以上で走った割合において、世界3番目となっているようだ。

今回のデータによると、リーグ全体の総走行距離のなかで時速15キロ以上を記録した割合において、Jリーグはプレミアリーグ（22.3%）とブンデスリーガ（21.7%）に次いで、21.6%で世界3番目とのことだ。また、4位にリーグ・アン（21.5%）、5位にセリエA（21.2%）、ラ・リーガに至っては20.4%で8位となっており、欧州5大リーグに肩を並べる数字となっている。

なお、2025シーズンのJリーグにおいて、第32節終了時点で総走行距離でトップに立っているのは、名古屋グランパスに所属するMF稲垣祥だ。ロッソジャッロの舵を取り、E-1選手権でも活躍した33歳は370.9キロを記録しており、2位につけるMFマテウス・ブエノ（清水エスパルス／328.2キロ）に大きく差をつけている。

■時速15キロ以上で走った割合の上位10リーグ

1位：プレミアリーグ（22.3%）

2位：ブンデスリーガ（21.7%）

3位：Jリーグ（21.6%）

4位：リーグ・アン（21.5%）

5位：セリエA（21.2%）

6位：カンピオナート・ブラジレイロ・セリエA（20.8%）

7位：アルゼンチン・プリメーラ・ディビシオン（20.5%）

8位：ラ・リーガ（20.4%）

9位：リーガMX（19.5%）

10位：サウジ・プロフェッショナルリーグ（19.2%）

【データ】Jリーグが世界3番目に！？



