大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、日本時間1日から始まるワイルドカードシリーズからポストシーズンの戦いに臨む。デーブ・ロバーツ監督は大事な初戦は、ブレイク・スネル投手に先発マウンドを任せる意向のようだ。米メディア『クラッチポインツ』が報じた。

同メディアは「ワイルドカード開幕戦を前に、チームの担当記者であるソニア・チェン記者がX（旧Twitter）を通じて報じたところによると、ロバーツ監督は第1戦でスネルを先発させる意向だという」としつつ、「ロバーツ監督はスネルがワイルドカードゲーム1の先発を務めるのは『かなり確実』だと語ったが、公式ではない」というチェン記者のポストを紹介。

続けて、「シンシナティ・レッズはここ数週間の好調に加え、ニューヨーク・メッツの崩壊もあって、ワイルドカードシリーズに加わるチャンスを得た。今、彼らは強豪ドジャースを倒すことで、自分たちの実力を証明することを目指している。一方、ロバーツ監督率いるドジャースは、ナショナルリーグ西地区のタイトル奪還を目指す中で、時折不安定な成績を残している。スネルは火曜日の夜、ディフェンディングチャンピオンを正しい軌道に乗せることができるだろうか？」と記している。

今季のスネルは故障の影響で11登板にとどまりつつも、5勝4敗、防御率2.35と一定の数字を残しているが、ポストシーズンではどのような投球を見せるのだろうか。

