大谷翔平に次ぐ日本選手歴代2位！カブス・鈴木誠也が今季32号　圧巻の4試…

メジャーリーグ 最新情報

シカゴ・カブスの鈴木誠也は28日（日本時間29日）、本拠地リグレー・フィールドで行われたセントルイス・カージナルス戦に「5番・右翼」で出場。5回に今季32号となる本塁打を放った。



0－0で迎えた5回裏、カブスの攻撃は5番の鈴木から始まる。



カージナルス2番手のジョン・キングが投じた4球目、真ん中付近に来たカーブを鈴木のバットが完璧に捉えた。



打球は左翼席に吸い込まれ、今季32号の本塁打となった。シーズン32本塁打は、松井秀喜氏が2004年にマークした31本を上回る記録となり、大谷翔平に次ぐ日本人第2位である。



鈴木の4試合連続アーチで先制したカブスは7回にも1点を追加し、2－0でカージナルスを降して3連勝。92勝70敗とし、ナショナルリーグの中部地区2位でレギュラーシーズンを終了した。



ワイルドカードで出場するポストシーズンでは、ナショナルリーグ西地区2位のサンディエゴ・パドレスと対戦する。



鈴木はこの試合3打数1安打で、打率.245、32本塁打、103打点でシーズン終了。メジャー4年目で初の30本塁打・100打点を記録し、確かな成長を示した。



















【動画】”ゴジラ越え”！鈴木誠也の4試合連続となる32号がこれだ！

[ハイライト]鈴木誠也 4試合連続ホームラン!!



5回裏 真ん中低めのカーブを見逃さず

打球は左中間スタンドへ!!

松井秀喜さん超えのシーズン32本塁打!!

