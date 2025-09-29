北海道洞爺湖町(とうやこちょう)は支笏洞爺国立公園内にあり、湖(洞爺湖)と山(有珠山(うすざん))、海(噴火湾)に囲まれた自然豊かなまち。交通の便もよく観光景観に恵まれていることから、北海道有数の観光地となっています。

約11万年前の噴火で形作られた洞爺湖と、1900年以降だけでも4回の噴火を繰り返している有珠山を有し、火山の恵みである洞爺湖温泉をはじめとする観光資源のほか、噴火の噴出物が積もった高台や洞爺湖に流れ込む川など、土地の特徴を生かした農業が盛んです。

今回紹介するのは、今年で44回目を迎えた「洞爺湖ロングラン花火大会」。4月28日から10月31日まで、毎日花火が打ち上げられるイベントです。

本稿では、マイナビふるさと納税担当者が、気になったイベントとふるさと納税返礼品を紹介していきます。

今回は洞爺湖町のイベント「洞爺湖ロングラン花火大会」の詳細と、人気の返礼品などについて調べてみました!

期間中いつでも花火を楽しめる! 「洞爺湖ロングラン花火大会」について

洞爺湖ロングラン花火大会

・開催日時：2025年4月28日(月)～10月31日(金) 毎夜20:45～約20分間

※雨天決行、風向・風速が不安定な場合中止になることがあります。

・開催場所：洞爺湖温泉湖畔

・アクセス：【車】虻田洞爺湖IC

【電車】JR室蘭本線・函館本線 洞爺駅

※公共交通機関の最新の運行情報・運休情報につきましては、各社のホームページ等をご確認ください。

今年で第44回目を迎えた花火大会「洞爺湖ロングラン花火大会」。4月28日から10月31日まで毎日打ち上げられるので、いつ訪れても花火を楽しめるのが特徴です。

洞爺湖を西から東に移動する打ち上げ船から打ち上げられるので、洞爺湖温泉街のどこからでも花火を満喫できます。

「洞爺ロングラン花火鑑賞船」もあり、打ち上げポイントの移動に合わせて同船も移動するため、花火をほぼ正面で楽しむことができるのだそう!

自治体からのメッセージ

洞爺湖温泉では、毎日花火を打ち上げています。洞爺湖温泉のどこからでも(湖に面した客室や露天風呂からでも)花火を楽しんでいただけます。花火鑑賞船(有料)に乗船すれば、洞爺湖温泉街の夜景をバックに花火を楽しんでいただけます。迫力ある水中花火などの花火をお楽しみください。

洞爺湖町のふるさと納税返礼品について

「洞爺湖ロングラン花火大会」を楽しむ際の宿泊や観光に使える「洞爺湖温泉感謝券」、本イベントの打ち上げ前に自分だけの特別な花火を打ち上げることができる 「サプライズ 花火打ち上げ券」を紹介します。

洞爺湖温泉感謝券 6,000円分

・提供事業者：一般社団法人洞爺湖温泉観光協会

・内容量：洞爺湖温泉感謝券[1,000円券×6枚]

・寄附金額：2万円

洞爺湖温泉での宿泊や飲食、体験などに使用できるクーポンです。寄附申込から1週間ほどで届くので、直前でも安心とのこと。

洞爺湖温泉 サプライズ 花火打ち上げ券

・提供事業者：一般社団法人洞爺湖温泉観光協会

・内容：洞爺湖湖畔に特別なサプライズ花火を打ち上げ。約150発程度

・寄附金額：36万円

「洞爺湖ロングラン花火大会」の打ち上げ前に、特別な自分のためだけの花火を打ち上げてもらえる「サプライズ花火打ち上げ券」です。約150発程度の花火で、湖畔の桟橋からほぼ真上に打ち上げられるので迫力満点! 贅沢な旅の思い出になること間違いなしです。

今回は北海道洞爺湖町のイベント「洞爺湖ロングラン花火大会」と、返礼品を紹介しました。期間中、毎日花火を楽しめるので旅行の日程も組みやすく、何度でも楽しめるのがポイント! 花火を船から鑑賞できる遊覧船や返礼品としてサプライズ花火打ち上げ券もあり、家族や大切な人との思い出作りにも良さそうです。気になった人は、ぜひ一度チェックしてみてください。

ライター：マイナビふるさと納税担当者