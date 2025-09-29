ドジャース、カーショーの息子がチャレンジ要求？映し出された微笑ましい…

ドジャース 最新情報
ロサンゼルス・ドジャースは28日（日本時間29日）、敵地T-モバイル・パークで今季レギュラーシーズン最終戦となるシアトル・マリナーズ戦に臨んだ。その5回、試合を観戦していたドジャース先発クレイトン・カーショーの長男・チャーリー君がチャレンジを要求するシーンが映し出された。
ドジャースは今季最終戦の先発マウンドに、今季限りでの引退を発表しているカーショーを送った。
カーショーは強打のマリナーズ打線相手に、要所を抑える落ち着いた投球を披露。味方もレジェンド左腕を序盤から援護し、4－0とドジャースがリードして5回裏となった。
カーショーはこの回先頭のコール・ヤングに左安打で出塁を許し、続く9番のマイルズ・マストロブオニを左打席に迎えた。マストロブオニは4球目のカーブを引っかけ、打球は緩いバウンドとなって一塁手方向へ飛んでいく。
この回から一塁を守っていたダルトン・ラッシングが捕球して二塁へ転送。カバーに入った遊撃のムーキー・ベッツが流れるように一塁へ送球したが、判定はセーフで1死一塁となった。
これに対して、観戦していたカーショーの長男・チャーリー君がチャレンジを要求する微笑ましいシーンが映し出された。
この直後に暴投などで1死二塁とされるも、カーショーはここからギアを一段上げた投球を展開する。1番のランディ・アロザレーナを空振り三振に仕留めると、続くカル・ローリーを伝家の宝刀カーブで三球三振に斬って取り、見事この回無失点に抑えた。
カーショーは6回途中まで94球を投げ無失点、7奪三振の力投を披露。今季11勝目をあげ、有終の美を飾った。
ドジャースは6－1でマリナーズに勝利し、今季は93勝69敗でレギュラーシーズン終了。ワールドシリーズ連覇に向け、29日（日本時間30日）からのワイルドカードシリーズに臨む。
【動画】カーショー、息子さんのチャレンジ要求ポーズがこちら！
ABEMA MLBの公式Xより
