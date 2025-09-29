NY発の新世代ヒップホップ集団WHATMORE、デビューアルバムより「jenny’s」発表

ニューヨークから誕生した新世代のHip-Hopコレクティブ、WHATMORE（ワットモア）が、ニューシングル「jennys」とそのミュージックビデオをリリースした。

同楽曲は、10月17日にリリースされる待望のデビューアルバム『WHATMORE』からの先行シングルで4曲目の先行トラックとなる。

シスコ・スワンク（Cisco Swank）、ヨシ・T.（Yoshi T.）、ジャクソン・オーガスト（Jackson August）、セバスチアノ（Sebastiano）、イライジャ・ジュダ（Elijah Judad）の5人から成る新進気鋭のHip-Hopグループ・WHATMOREは、Modern Shanghai、Sweeties Korean Chicken、Hectors Dinerで行った3回のポップアップ・ライブをソールドアウトとし、ニューヨークの音楽シーンで最もエキサイティングなグループの一つとして急速に地位を高めてきた。中でもHectors Dinerのライブでは、雷雨にも関わらず集まった多くのファンが行列を成し、ニューアルバムからの新曲を初披露する彼らの姿を見守った。

新曲「Jennys」のリリースに合わせて、メンバーのジャクソン・オーガストの紹介動画も先週公開されたばかり。ニューヨークの老舗バーThe Ear Innのバーテンダーを務める中で築いた人間関係と、ミュージシャンとして夢を追うために全てを捨ててしまう不安について振り返る。

新曲「jennys」は、WHATMOREのジャンルに囚われないサウンドをいっそうオルタナティブな方向性へと押し進める。ジャクソン・オーガストの優しい歌声がアコースティックギターのストロークに乗って幕を開け、やがて2つ目の甘い歌声がハーモニーを奏でながらコーラスへと導かれる。歯切れの良いドラムループが入り、セバスチアノがジェニーとの関係や彼女の将来計画を問う、思慮深いヴァースを展開する。

パトリック・リネハン（Patrick Linehan）が手がけたミュージックビデオは、感謝と未知への不安という同曲の対比するテーマを視覚的に反映。ニューヨーク郊外のコニーアイランドで撮影された空撮映像が、サウスブルックリンや由緒あるルナパークに対する映像ラブレターのようなムードを醸し、カーニバルのアトラクションや友人たちとの食事、サイファーを繰り広げる心温まるカットなどと、陰気な車内やジャクソン家の裏庭での物静かな瞬間といった対照的な映像が融合される。

＜リリース情報＞

WHATMORE

シングル「jennys」

配信中

https://whatmore.lnk.to/jennys

レーベル：Alta Music Group

WHATMORE

アルバム『WHATMORE』

リリース日：2025年10月17日

https://whatmore.lnk.to/whatmore

レーベル：Alta Music Group

=収録曲=

1. never let go

2. chicken shop date

3. emptyy

4. jennys

5. jackie chan

6. put it on hearts

7. go!

8. bombay (keep it alive)

9. eastside w. My dogs

10. slow down

11. white subie

12. hit it