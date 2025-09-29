楽天は29日、阿部寿樹内野手と2026シーズンの選手契約を行わない旨を伝えたと発表した。
“マスター”の愛称で親しまれた阿部は15年ドラフト5位で中日に入団し、19年自身初の規定打席到達し打率.291をマーク。22年にはシーズン自己最多の133試合に出場したが、同年オフに楽天にトレード。楽天では1年目と2年目に78試合に出場したが、今季は43試合に出場して、打率.219、3本塁打、8打点の成績だった。
