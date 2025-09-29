ドジャース、カーショーが11勝目で有終の美！捕手の送球が直撃するシーンも

ドジャース 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは28日（日本時間29日）、敵地T-モバイル・パークで今季レギュラーシーズン最終戦となるシアトル・マリナーズ戦に臨んだ。その5回、ドジャース先発クレイトン・カーショーの背中に捕手からの送球が当たってしまうシーンがあった。



ドジャースは今季最終戦の先発マウンドに、今季限りでの引退を発表しているカーショーを送った。







カーショーは強打のマリナーズ打線相手に、要所を抑える落ち着いた投球を披露。味方もレジェンド左腕を序盤から援護し、4－0とドジャースがリードして5回裏を迎えた。



1死一塁で、打席に1番のランディ・アロザレーナを迎えたカーショー。2球目のアウトハイに投じたストレートが暴投となってしまう。



後方のフェンスに当たって跳ね返ってきたボールを、ドジャース捕手のベン・ロートベットが素早く処理して二塁へ送球を試みる。



しかし、投じられたボールは屈んでいたカーショーの背中に当たってしまい、ランナーを二塁へと進塁させてしまう。ドジャースにとって悪い流れに傾きかけるワンプレーだったが、ここからサイ・ヤング賞を過去3回受賞した大投手の本領発揮となった。



アロザレーナをアウトハイのストレートで空振り三振に仕留めると、続くカル・ローリーを伝家の宝刀カーブで三球三振に斬って取り、この回も無失点に抑えた。



カーショーは6回途中まで94球を投げ無失点、7奪三振の力投を披露。今季11勝目をあげ、有終の美を飾った。



ドジャースは6－1で勝利し、今季の最終成績は93勝69敗。ワールドシリーズ連覇に向け、29日（日本時間30日）からのワイルドカードシリーズに臨む。













【動画】カーショーの背中に送球が...ヒヤリとする場面がこちら

ABEMA MLBの公式Xより











[速報]カーショー 送球がまさかの激突



スマホでアベマでMLB

ドジャース ナ・リーグ西地区優勝の瞬間は

無料ハイライトで配信中!!



🇺🇸MLB2025

🔥レギュラーシーズン最終戦

🆚ドジャース×マリナーズ

📺アベマで生中継



SPOTVNOW

— ABEMA MLB (@MLB_ABEMA)【関連記事】【了】