今週の12星座占い「魚座（うお座）」全体運・開運アドバイス【2025年9月29日（月）～10月5日（日）今週の運勢】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2025年9月29日（月）～10月5日（日）「魚座（うお座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！今週は、上司や先輩から学べることがたくさんありそうです。刺激がもらえる環境で働けることに、感謝の気持ちが芽生えそう。大きな目標の他にも、自分自身の課題などが分かって、トレーニングなども楽しくなることでしょう。恋愛は、勉強熱心な相手に心を奪われそう。自分ができないことを、いとも簡単にできちゃう相手に、キュンとするようです。心から思ってもいないことは口に出さないようにしましょう。いくら取り繕っても、次第に相手に気づかれてしまうかも。裏表がないほうが信頼されるようです。■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。