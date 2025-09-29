コンコルド広場の遺産｜Automobile Club de Franceと会員車両の美学

9月21〜22日、パリの街はヨーロッパ遺産の日を迎え、普段は非公開の建築や文化財が市民に開かれた。なかでも注目を集めたのは、コンコルド広場に本拠を構えるAutomobile Club de France（ACF）である。1895年創設の世界最古の自動車クラブは、FFVE（フランス歴史的車両連盟）との連携のもと、この週末に会員所有のクラシックカーを広場に並べた。石畳に沿って整然と並んだ25台余りの車列は、まさにフランス自動車文化の縮図であった。

【画像】パリ、コンコルド広場でフランスが生んだ二つの文化遺産「自動車と建築」が交差する（写真25点）

ACFは自動車黎明期に設立され、1906年にはル・マン郊外で世界初のグランプリ自動車レースを主催した。技術革新と規則制定においても重要な役割を果たし、やがて国際モータースポーツを統括するFIAへとつながる基盤を築いた。コンコルド広場のクラブハウスは1912年以来の拠点であり、同じ建物群にはFIFAも入居する。建築遺産と自動車遺産が同居するこの場所は、まさに「文化と速度の首都」と呼ぶにふさわしい。

展示車両は会員の愛車ゆえに多彩だ。フランス勢では、未来的造形で知られるシトロエンDS 21や、革新の象徴トラクシオン・アヴァン、そして端正なセダンプジョー404が並び、日常と非日常をつなぐ光景を見せた。戦前の威容を誇るブガッティ・タイプ40や大型のタイプ44は、いまも現役で石畳を走り去り、人々に往年のグランプリを想起させた。

イタリアからは、空力的な美を追求したアルファ・ロメオ・ジュリアSS、鮮烈な黄色に輝くフェラーリ365 GTB/4”デイトナ”、そして1980年代を代表するスーパーカーフェラーリF40が参加。英国車はジャガーEタイプ・シリーズ1やアストンマーティンV8ヴォランテ、さらに希少なAC Acecaが姿を見せ、優雅なGTの世界を体現した。ドイツからはメルセデス・ベンツ190SLやポルシェ356Cが参加。特に青いEタイプと赤い356が並ぶ姿は、偶然にもトリコロールを思わせ、フランスの舞台に相応しい光景となった。

さらに現代のフランスを代表するアルピーヌA110も会員車両として加わり、クラブが単に歴史を保存するだけでなく、現代と未来のスポーツカー文化にも接続していることを示した。エントランス内部には1900年製ド・ディオン＝ブートン Type G vis-à-visが展示され、自動車が「馬なき馬車」と呼ばれた時代から最新のアルピーヌまで、120年を超える連続性が視覚化された。

この日、コンコルド広場を訪れた人々は、単なるクラシックカーの列以上のものを目にしたはずだ。ACFの会員車両は、それぞれが個人の情熱と文化遺産としての意味を兼ね備え、石畳の上で一瞬にして時代をつなげた。建築と自動車、過去と現在、そしてフランスと世界を交差させるこの展示こそが、ヨーロッパ遺産の日にふさわしい光景だった。

写真・文：櫻井朋成 Photography and Words: Tomonari SAKURAI