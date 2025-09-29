大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は28日（日本時間29日）、敵地シアトル・マリナーズ戦に「1番・指名打者（DH）」でスタメン出場。7回には自己最多となるシーズン第55号ソロ本塁打を放ち、6-1の勝利に貢献した。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』のライアン・フィリップス記者が言及した。

大谷は7回表、ゲーブ・スパイヤー投手の3球目の速球を捉え、中堅スタンドに第55号ソロ本塁打を放った。打球速度は109.5マイル（約176.2キロ）、推定飛距離は412フィート（約125.5メートル）だった。シーズン本塁打55は、大谷自身だけではなく、ドジャースとしての球団新記録でもある。







驚異的な昨季の成績からは、やや数字が落ちているものの、依然として驚異的な成績であり、投手としても14試合に先発登板している。二刀流として復活した大谷は、3年連続4度目のMVP受賞が有力視されている。



ポストシーズンが控える大谷について、フィリップス氏は「2024年のポストシーズンを駆け抜けた時ほど楽な道のりではないが、彼はまたしても大活躍のシーズンを終え、絶好調のタイミングを迎えている」と言及した。











