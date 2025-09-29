村上春樹の“そっくりさん”目撃情報相次ぐ!?「それは僕によく似た『村上はるきちくん』です」

作家・村上春樹さんがディスクジョッキーをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「村上RADIO」（毎月最終日曜 19:00～19:55）。9月28日（日）の放送は「村上RADIO～マイ・フェイバリットソングズ＆リスナーメッセージに答えます5～」をオンエア。秋の気配が近づく時季に、村上DJ自ら選曲した音楽とともに、リスナーからのさまざまなメッセージに答えていきました。この記事では、後半1曲について語ったパートを紹介します。あきこ♪さん（49、女性、長崎県）『村上の世間話7』で、村上さんも夏目漱石の「こころ」を途中で放棄したとお聞きしてなんだか嬉しかったです。私は高校時代の夏休みに何度かチャレンジしたのですが、どうしてもダメでした。肌に合わないと言いますか……。でも村上さんの本は何度も読み返しています！ やはり人生の貴重な時間はできるだけワクワクすることに使いたいですね！はい。僕は漱石の小説はおおむね好きで、何度も読み返しているものもありますが、『こころ』だけはどうも苦手です。だいたい手紙が長すぎますよね。あんなに長い手紙が封筒に入りきるわけないだろう、とか思ってしまいます。それに状況説明が長すぎて､理屈っぽくて、けっこうめげちゃうし。まあ、だからこそ国語の先生に好まれて、課題図書に選ばれるのかもしれませんが。まあ、こういう好き嫌いは個人の嗜好の問題なので、あまり気にしないでください。腹を立てたりもしないでくださいね。僕の好みはだいたいかなり偏っているものですから。ジャズ・コーラス・グループ、ハイ・ローズが歌います。これもまたアントニオ・カルロス・ジョビンの名曲「オ・パト」、鵞鳥（がちょう）のサンバです。「アヒルのサンバ」という邦題もあります。とにかくクワッ、クワッ、クワッと鵞鳥が鳴きます。むらにゃんさん（56、男性、熊本県）村上さん、見間違いだったらすみません。今朝(7月30日)熊本市の江津湖（えづこ）あたりを走っていませんでしたか？ 村上さんにジョギング中に遭遇したのは、2016年2月のホノルル以来なのでびっくりしました。またしても、まともな挨拶もできなくて後悔しています。江津湖、水前寺公園の近くですね。よく「村上を見かけた」というお便りをいただくのですが、そのほとんどは間違いです。それは僕によく似た｢村上はるきちくん」です。村上はるきちくんは日本中、というか世界中に散らばって、あちこちで何かと活躍しているみたいですね。7月30日（2025年）に僕は、熊本はおろか、日本におりませんでしたので、熊本市の江津湖のあたりをジョギングしていたのは明らかに僕ではなく、はるきちくんです。はるきちくんのことは個人的にはよく知らないのですが、聞くところによれば、なかなかいいやつみたいですよ。石を投げたり、いじめたりしないでくださいね。にゃー（猫山）＜番組概要＞番組名：村上RADIO～マイ・フェイバリットソングズ＆リスナーメッセージに答えます5～放送日時：9月28日（日）19:00～19:55パーソナリティ：村上春樹番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/murakamiradio/