今週の12星座占い「水瓶座（みずがめ座）」全体運・開運アドバイス【2025年9月29日（月）～10月5日（日）今週の運勢】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2025年9月29日（月）～10月5日（日）「水瓶座（みずがめ座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！今週は、久々に友人に連絡するなど自分からコミュニケーションを取りにいくようです。いろいろな話をしていると、ビジネスなどの面白い案が浮かんでくるかも。パワフルに活動できる未来が見えてくると、心のモヤモヤも消え去ることでしょう。恋愛は、ドラマなどにハマって、夢中になりそう。自分でも似たような行動をしたくなるかも。慌ただしく過ごしていると、気づかないものがあるようです。ときどきは立ち止まり、周りを見るようにしましょう。■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。