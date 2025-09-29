大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平は28日（日本時間29日）、敵地T-モバイル・パークで行われたシアトル・マリナーズ戦に「1番・DH」で出場。7回の第4打席に自己最多となる今季55号本塁打を放った。



4－0とドジャースがリードして迎えた7回表。2死走者なしで大谷の第4打席が回ってきた。







マリナーズのマウンドにはこの回からゲーブ・スパイアーが上がった。今季76試合に登板して防御率2.61。奪三振率11.90を誇るリリーフ左腕だ。



スパイアーは得意とする高め中心の投球で、大谷を2球で0－2と追い込む。しかし続く3球目、153キロのストレートに対して大谷のバットが火を噴いた。



見事なスイングで弾き返された打球は高々と舞い上がり、T-モバイル・パークのバックスクリーン左に吸い込まれていく本塁打となった。



相手の決め球をものの、見事に攻略した一打は今季55号。大谷にとって昨季の54本を上回るキャリアハイの一本となった。



だがホームラン王争いでは、56本でリーグトップに立つカイル・シュワーバー（フィリーズ）に惜しくも1本及ばず、タイトルには手が届かなかった。



3年連続のホームラン王とはならなかったが、大谷はこの試合5打数3安打と活躍。試合も6－1でドジャースが勝利した。



大谷の今季成績は打率.282、55本塁打、102打点、20盗塁となった。















【動画】衝撃のバックスクリーン弾！大谷翔平の55号がこれだ！

MLBの公式Xより











NEW CAREER HIGH

NEW SINGLE-SEASON RECORD



SHOHEI OHTANI, HOME RUN NO. 55!

— MLB (@MLB)【関連記事】【了】