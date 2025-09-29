今週の12星座占い「山羊座（やぎ座）」全体運・開運アドバイス【2025年9月29日（月）～10月5日（日）今週の運勢】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2025年9月29日（月）～10月5日（日）「山羊座（やぎ座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！今週は、前半はスローペース、後半はアクティブに動くようにすると◎ 最初から最後まで全力でいこうとすると、途中で疲れてしまったり、上手くいかない自分が嫌になったりして、周りに八つ当たり気味になってしまいそうなので気をつけましょう。恋愛は、個性的な相手に魅力を感じるようです。その想いを上手くモチベーションに変えられると良いでしょう。あれもこれも欲しくなってしまうときは、ひと呼吸おくようにしましょう。長い目で見て、やっぱり欲しいものを選ぶようにすると良いかも。■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。