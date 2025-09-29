「間違ってるはずがない」大谷翔平所属のドジャース、佐々木朗希が新守護…

大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースのブルペン陣は、深刻な不調に陥っている。開幕前に最強と呼ばれた勝利の方程式だが、新戦力が期待された活躍を見せることができず、佐々木朗希投手がポストシーズンで救援登板する可能性が浮上した。米メディア『ドジャース・ウェイ』のステフェン・パレロ記者が言及した。

今季はタナー・スコット投手が5点台の防御率に沈み、カービー・イェーツ投手も防御率5.23と低迷。さらにブレイク・トレイネン投手も前腕の故障から復帰後に不調を極め、ポストシーズンのロースター入りすら危ぶまれる状況だという。

この状況を受け、佐々木の守護神としての起用が浮上した。佐々木は右肩の故障で4か月間離脱し、今季8試合の先発で防御率4.72と不振だったが、リハビリ登板では救援として起用され、最速100マイル（約160.9キロ）を計測。3Aでの2試合連続無失点に続き、復帰後もブルペン登板で結果を残している。

起用法に注目が集まる佐々木について、パレロ氏は「苦戦や怪我にもかかわらず、彼は依然として圧倒的な才能の持ち主だ。野球界のスカウト全員がそう評価しており、全員が間違っているはずがない。この才能と救援登板がもたらす解決策を合わせれば、支配的な投球を見せる確率は十分にある」と言及した。

【関連記事】

【了】