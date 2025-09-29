今季はリーグ5位の埼玉西武ライオンズだが、2002年世代が台頭するなど、光明が差している。中でも、今季で23歳を迎えた山村崇嘉が大きな飛躍を見せた。柔らかな打撃で勝負強さを発揮する一方、積極的な声掛けで投手を鼓舞し、守備面でも存在感を示す。背番号「32」を受け継ぐ未来の主砲候補として、ライオンズの明るい未来を担いつつある。（文・羽中田）

楽天との3連戦で猛アピール

シーズン最終盤に差し掛かり、獅子の2002年世代が頭角を現している。9月28日に23歳の誕生日を迎えた山村崇嘉もその一人だ。

9月19日・楽天モバイルパーク宮城での楽天戦、終盤7回に代打で出番は巡ってきた。すると、加治屋蓮の5球目を捉え、三遊間を破るタイムリーヒット。チームに大きな追加点をもたらした。

翌20日は「6番・三塁」でスターティングメンバーに名を連ねると、2点を先行された直後の4回に楽天先発・荘司康誠からライトスタンドへソロホームラン。翌21日も3安打1打点を記録し、3連戦全試合で打点を挙げる猛アピールを見せた。

山村の持ち味と言えば、柔らかい打撃だ。本拠地に戻ってきた同25日の日本ハム戦では、その持ち味を存分に発揮した。

打つだけではない”もう一つの魅力”

第1打席は先発・北山亘基の2球目を捉え、ライト前ヒット。続く第2打席はセンター前、第3打席はレフト前と、全方向に打ち分ける技術を披露。試合前時点でチームは北山に対して0勝2敗、防御率0.64と抑え込まれていたが、チームの苦手意識を払拭するかのような打撃を見せた。

山村の魅力は、打撃だけではない。ぜひ球場に足を運んだ際には、山村の声掛けに注目してほしい。

主に三塁手での先発出場が多い山村だが、味方がピンチになると発破をかけるように投手への声掛けをする。試合の状況、投手の性格を踏まえて話しているように見える。

9月25日終了時点で失策数7と荒さも目立つが、声掛けも含め、伸び代を大いに感じさせてくれる存在だ。

その期待の表れは、背番号にも表れている。

【動画】来季は大輪の花を――プロ5年目でキャリアハイ

山村は、2020年ドラフト3位で東海大相模高からプロの世界に飛び込み、”出世番号”とも言える背番号「32」を受け取った。かつて、松井稼頭央（現：野球解説者）や浅村栄斗（現：楽天）ら日本代表経験者が背負った偉大な番号だ。

32番を背負い、山村は着実に成長してきた。

プロ3年目の開幕戦では、「7番・遊撃」としてプロ初出場。プロ4年目の昨季は、7月15日にプロ初となる4番打者を任された。

今季は、出場試合数、本塁打数いずれもキャリアハイを更新している。その姿は、「2002年世代」の長谷川信哉、古市尊、渡部聖弥などの同世代メンバーにも刺激を与えているだろう。

山村は、チームの未来を担う中軸候補として存在感を強めつつある。同世代が切磋琢磨しながら台頭していく光景は、ライオンズの未来を明るく照らしている。

「敵を切り裂くスイング さあ叩き込め」

強打者らしい応援歌に乗せられ、バットを振り抜く姿は、ファンに未来の主砲像を想起させる。プロ6年目の来季、山村が大輪の花を咲かすことに期待したい。

