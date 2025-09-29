大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、早くも今オフの獲得が噂されている選手がいる。シカゴ・カブス所属のカイル・タッカー外野手も獲得候補の一人だが、実際に獲得となれば相当な大金が動くことになりそうだ。米メディア『ニューズウィーク』が報じた。

同メディアは「過去に大谷やブレイク・スネル投手といった選手を獲得してきたドジャースは、今冬も市場最高の選手であるタッカー獲得を争うと予想されている。ブリーチャーレポートのザック・バックリー記者は、ドジャースが最終的に10年5億ドル規模の契約でタッカーを獲得すると予想している」としつつ、「強力なオファーが期待されるが、トップフリーエージェントに巨額の資金を投じてきた実績を持つ球団からのオファーは、さらに高額になるだろう」というバックリー記者の見解を紹介。

続けて、「後半戦のタッカーは調子を落とし、ふくらはぎの負傷で戦線離脱している。しかし、わずか28歳の彼はいずれかの球団から、長期契約による巨額の投資を獲得するだろう。ドジャースは今季の残り試合の行方に関わらず、獲得競争に加わる見込みだ。ただし、もし彼が戦線復帰し、ポストシーズンでチームを大躍進させれば、次期契約の最終的な金額は大幅に跳ね上がる可能性がある」と記している。

今季のドジャースは外野陣の綻びも目立っているが、現状を打破するため、タッカーに大枚をはたくことは果たしてあるのだろうか。

【関連記事】

【了】