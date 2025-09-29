広島東洋カープのネルソン・ロベルトは28日、ちゅ〜るスタジアム清水で行われたくふうハヤテベンチャーズ静岡との二軍戦に、「9番・DH」で出場。ホームランを含む4安打を記録し、来季以降への期待を膨らませる活躍を見せた。
カープアカデミーから2024年に広島と育成契約を結んだ主軸候補が、ファーム最終戦で長打力を発揮した。
2回の第1打席こそ空振り三振に倒れたが、第2打席にフェンス直撃のスリーベースヒットを放つと、第3打席にもセンター前へのタイムリーヒットに。
8回の第4打席には打った瞬間に確信のファーム第3号ホームランを放ち、猛打賞。
打者一巡で迎えた第5打席にもライト前ヒットを放つなど、最終戦で大暴れを見せた。
育成2年目の今季はファームで41試合出場、打率.183、3本塁打、7打点の成績に終わったが、更なる成長を見せ、来季の支配下昇格、一軍デビューが期待される。
