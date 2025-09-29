JALUXは9月22日、JAL SELECTIONの新商品「JAL特製『九州じゃんがら』監修 とんこつ風味噌ラーメン」(8食セット 5,400円)と「カレーハウスリオ監修 キーマカレー」(6食セット 5,184円)をJALショッピングJAL Mall店で発売した。

JAL SELECTIONは、空の旅の特別感を、暮らしの中でも感じてほしいという想いから生まれたJALグループのグルメブランド。今回、国際線のファーストクラスやビジネスクラスで提供実績のある人気メニューのとんこつ風味噌ラーメンと、カレーハウスリオ監修 キーマカレーの2商品が発売された。

とんこつ風味噌ラーメンは、「九州じゃんがら」が監修する、スープ・麺・具材に動物性原料不使用ながら、満足感のあるプラントベースのヘルシーなラーメン。JAL国際線の機内食で長年愛されている味が、お湯を注ぐだけの簡単調理で楽しめる。

キーマカレーは、1960年創業の老舗「カレーハウスリオ」で過去に提供していた人気のカレーを監修商品としてJAL国際線の機内食(アラカルトメニュー)向けに復刻したもの。どこか懐かしく、日本式にアレンジされたまろやかな味わいのカレーとなっている。電子レンジで温めるだけで、本格的なキーマカレーが楽しめる。