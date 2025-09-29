今週の12星座占い「天秤座（てんびん座）」全体運・開運アドバイス【2025年9月29日（月）～10月5日（日）今週の運勢】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2025年9月29日（月）～10月5日（日）「天秤座（てんびん座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！今週は、新しいことを始めるなど、活発なタイミング。今の自分に必要なものを補っていく過程などがとても楽しいようです。自分にストイックなので、周りに対しても同じように求めてしまいがちですが、そこは寛容になったほうが◎ 恋愛は、センチメンタルな気分になりやすい様子。相手に対して感情的になりすぎないよう気をつけましょう。ライバルを意識しすぎると、むやみな競争をしてしまうかも。それよりも、自分のベストが出せるような環境づくりをしていくと◎■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。