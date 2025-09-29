今週の12星座占い「蟹座（かに座）」全体運・開運アドバイス【2025年9月29日（月）～10月5日（日）今週の運勢】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2025年9月29日（月）～10月5日（日）「蟹座（かに座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！今週は、家族や友人など身近にいる人のサポートをする時間が増えるようです。あなたがやってあげたことで感謝されるため、やりがいを感じられることでしょう。しかし、頑張りすぎは禁物です。自分のための時間もしっかり作って。恋愛は、友達感覚で接すると上手くいきそう。一緒にアウトドアなど楽しんでみるのも良いでしょう。好きな人の意外な一面を知ってしまいそう。ネガティブにとらえずに、あなたの前だから見せる姿だと思うと良いかも。■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。