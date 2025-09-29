チャンピオンズリーグ（CL）の一戦に向け、レアル・マドリードがクラブ史に残る長時間のフライトを予定しているようだ。28日、フランスメディア『フット・メルカート』が伝えている。

2023－24シーズン以来となる通算16度目のCL優勝を目指し、現在はリーグフェーズを戦っているレアル・マドリード。マルセイユを破って白星発進を飾った同クラブは、30日にカザフスタン王者のカイラトと激突する第2節へと臨む。

そんなレアル・マドリードだが、カイラトとの一戦を前に“とある試練”を強いられる模様。試合会場のあるカザフスタンが中央アジアに位置しているため、10時間を超えるフライトでの移動を予定しているという。また、『フット・メルカート』によれば、今回の一戦はクラブ史上最長のCL遠征となる様子だ。

なお、カザフスタンはアジアに属する国家ではあるものの、2001年のAFC（アジアサッカー連盟）脱退後、2002年4月からUEFA（欧州サッカー連盟）に転籍。そのためCLを含む欧州大会への参加権利を保有している。

27日に行われたアトレティコ・マドリードとの“マドリード・ダービー”に敗れ、今季開幕から続いていたラ・リーガの連勝が「6」でストップしたレアル・マドリード。中2日の過密日程で開催されるカイラト戦では、試合前の長距離移動がチームにどのような影響を及ぼすか注目される。