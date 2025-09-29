村上春樹の文章、なぜ漢字とひらがなが混在？ リスナーの質問に明かした“独自のルール”

作家・村上春樹さんがディスクジョッキーをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「村上RADIO」（毎月最終日曜 19:00～19:55）。9月28日（日）の放送は「村上RADIO～マイ・フェイバリットソングズ＆リスナーメッセージに答えます5～」をオンエア。秋の気配が近づく時季に、村上DJ自ら選曲した音楽とともに、リスナーからのさまざまなメッセージに答えていきました。この記事では、中盤2曲について語ったパートを紹介します。ブラジルのデュオ・グループ、ロメロ＆パメラが「Don't Know Why」をボサノヴァ・テンポで歌います。ノラ・ジョーンズの曲ですね。アサヒさん（62、男性、埼玉県）いつも楽しく拝聴しています。私はペン字練習に村上さんの小説を書写（しょしゃ）しているのですが、同じ作品の中で、例えば「入って」という漢字表記が、「はいって」と平仮名表記になっています。それも、すぐそばの箇所です。そして、その類いのことが、特定の作品に限らず、あちこちの作品で見られます。何か使い分け方法をご自身で決めておられるのでしょうか？はあ、ペン字の練習に僕の小説の文章を書写しておられるんですか。なんか写経みたいだけど、お経ほどありがたくないんじゃないかな。僕としてはちょっと不安になります。人格に悪い影響が出ないといいですけどね。はい、僕はたしかに同じ｢入る」でも、漢字の｢入る」と、平仮名で開いた「はいる」の両方を使いますね。僕はパソコンのソフトを使って書いているので、どちらがそのときの優先変換になっているかで、漢字の｢入る」になったり平仮名の「はいる」になったりします。意識してどちらかに揃えるときもあるし、意識して揃えないときもあります。そのときの気分次第です。平仮名のほうが字面が滑らかに見えるときもあるし、逆の場合もあります。どっちでもいいやというときもあります。しかしペン字の練習に使われているかもしれないと思うと、なんか緊張しちゃいますね。仕事机の前で思わず姿勢を正してしまったりして。次はジョアン・ジルベルトとスタン・ゲッツで、「ドラリセ」を聴いてください。やはりカルロス・ジョビンの作った曲で、ドラリセというのは女性の名前です。この曲は1964年にリリースされたLP『ゲッツ/ジルベルト』に収録されていましたが、こちらは1976年に再録音したものです。サンフランシスコの小さなジャズ・クラブでのライブ録音です。ライブということで、ゲッツのソロもオリジナルのものより、いくぶん生き生きしたものになっています。ゲッツはジルベルトの奥さんのアストラッドをいわば略奪しちゃったんですけどね。ここではそういうしこりも特にないみたいで、なんだか仲良く共演しています。最後に全員の合唱があります。＜番組概要＞番組名：村上RADIO～マイ・フェイバリットソングズ＆リスナーメッセージに答えます5～放送日時：9月28日（日）19:00～19:55パーソナリティ：村上春樹番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/murakamiradio/