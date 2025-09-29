マンチェスター・ユナイテッドに所属するなでしこジャパン（日本女子代表）FW宮澤ひなたが28日、今季初ゴールを記録した。

ウィメンズ・スーパーリーグ（WSL）第4節が行われ、マンチェスター・ユナイテッドは敵地でリヴァプールと対戦した。ここまで無敗を維持するアウェイのマンチェスター・ユナイテッドは、宮澤がアンカーとして先発出場。対するリヴァプールも長野風花が中盤の一角として先発入りを果たし、イングランドの地で日本人対決が実現することになった。

試合は開始早々の4分に宮澤が結果を残す。敵陣右サイドのエラ・トゥーンへボールが渡り、ポケットに走り込むジェシカ・パークへとスルーパスを供給。ワンタッチで入れたクロスはゴール前の味方に合わなかったものの、ペナルティエリア正面へ流れた相手のクリアに宮澤が反応する。ダイレクトで振り抜かれた左足の一撃は、左のクロスバーに跳ね返りながらゴールイン。鮮やかなゴラッソでアウェイチームが先制した。

21分には味方のアクシデントにより、リヴァプールに所属する清水梨紗がピッチへと投入される。その後、前半アディショナルタイムにエラ・トゥーンが貴重な追加点をマーク。後半は互いに得点を奪えず終了し、マンチェスター・ユナイテッドが2－0の勝利を収めた。なお、宮澤と長野はフル出場している。

次節、リヴァプールは来月5日にアウェイでロンドン・シティ・ライオネスと対戦。マンチェスター・ユナイテッドは来月3日にホームでチェルシーと対戦する。

【スコア】

リヴァプール 0－2 マンチェスター・ユナイテッド

【得点者】

0－1 4分 宮澤ひなた（マンチェスター・ユナイテッド）

0－2 45＋2分 エラ・トゥーン（マンチェスター・ユナイテッド）