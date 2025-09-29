リーグ・アン第6節が28日に行われ、メスとル・アーヴルが対戦した。

日本代表DF瀬古歩夢が所属するル・アーヴルはここまで1勝1分3敗という成績に留まり、前節終了時点で2部降格圏一歩手前の15位に低迷。連敗でのシーズン開幕となると、第3節でニースを3－1で撃破し初白星を飾ったが、その後は1分1敗と調子が上向いていない。今夏にスイスのグラスホッパーから加入した瀬古は5試合中4試合に先発出場。今節もダブルボランチの一角としてスタメンに名を連ねた。

前半は互いにチャンスに乏しくスコアレスで終了。ル・アーヴルは25分にクロスのこぼれ球を拾ったイッサ・スマレが右足で強烈なボレーシュートを放ったが、ディフレクトしたボールは惜しくも枠の左へ。41分にはGKモリー・ディアウの不用意なパスミスからピンチを招いたが、最後は瀬古が自陣ボックス内へ戻り、相手選手にシュートを打たせなかった。

後半もこう着状態が続く。瀬古がボックス手前まで侵入してシュートを試みるなど、前半と比較して攻撃参加の回数が増えるが、ル・アーヴルはスコアを動かすことができない。一方のメスも相手ゴールに迫るシーンこそ作るもののネットを揺らすまでには至らず。試合はこのままスコアレスで終了した。瀬古はフル出場を果たしている。

次節、メスは10月4日にマルセイユと、ル・アーヴルは5日にレンヌといずれもホームで対戦する。

【スコア】

メス 0－0 ル・アーヴル