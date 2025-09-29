セリエA第5節が28日に行われ、ローマとヴェローナが対戦した。

ローマは今季よりジャン・ピエロ・ガスペリーニ新監督の下で始動しており、ここまで3勝1敗と悪くないスタートを切っている。今節はここまで3分1敗と未勝利が続くヴェローナを本拠地『スタディオ・オリンピコ』に迎えた。

試合は序盤の7分、ローマが先制に成功。ペナルティエリア手前右の寄りの位置で顔を上げたメフメト・チェリクがアーリークロスを送ると、ボックス内で競り勝ったアルテム・ドフビクがヘディングシュートを沈める。今季のセリエAでは初の先発に抜擢されたドフビクが、期待に応える今季初ゴールを奪い、ローマがスコアを動かした。

このままローマの1点リードで時計の針が進むと、後半も終盤に差し掛かった79分に待望の追加点を奪う。途中出場していたエヴァン・ファーガソンが左サイドをドリブルで駆け上がり、マイナスへ折り返すと、ボールを受けたマヌ・コネのパスはうまく繋がらなかったものの、セカンドボールを拾ったマティアス・スーレが左足で流し込んだ。

このまま後半アディショナルタイムに突入すると、ヴェローナがセットプレーから1点を返したものの、スコアラーのギフト・オルバンにハンドが確認され、得点は認められない。試合はこのままタイムアップを迎え、ローマがセリエAで今季2度目の連勝を飾り、勝ち点を「12」に積み上げた。首位のナポリは今節、ミランとの上位対決を控えているが、現時点でローマは暫定2位に浮上し、ナポリとは勝ち点で並んでいる。

この後、ローマは10月2日にヨーロッパリーグ（EL）・リーグフェーズ第2節でリールをホームに迎える。一方で、ヴェローナは3日、次節のセリエAでサッスオーロとホームで対戦する。

【スコア】

ローマ 2－0 ヴェローナ

【得点者】

1－0 7分 アルテム・ドフビク（ローマ）

2－0 79分 マティアス・スーレ（ローマ）